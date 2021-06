Légère mise à jour pour la Mercedes AMG GT

Avec la disparition de la CLS AMG, c'est l'AMG GT 4 portes qui a pris le relais chez le préparateur d'Affalterbach. Trois modèles existent désormais au catalogue avec les AMG GT 43 et 53 AMG en six cylindres, et l'AMG GT 63 abritant le V8 4.0 biturbo sous le capot.

Aujourd'hui, après trois ans de carrière, Mercedes annonce une toute petite mise à jour qui se concentre principalement sur les équipements. Nouveau volant, nouvelles jantes et teintes (bleu spectral, bleu magno (mat) et blanc cachemire magno (mat)), et packs d'équipements supplémentaires pour la berline qui disposera de toutes ces évolutions dès cet été, uniquement sur les variantes à moteur six cylindres.

Le rouge rubellite que vous avez ici en photo est une spécificité de la version "Edition" dotée du pack "design V8". Les clients des versions 43 et 53 AMG pourront en effet opter, en option, pour la face avant de la version V8 (63 AMG).Côté mécanique, pas de changement si ce n'est un nouveau réglage de l'amortissement piloté AMG Ride Control+.

Les AMG GT 43 et 53 AMG affichent respectivement 367 et 435 ch, avec un supplément temporaire de 22 ch délivré par le moteur électrique de la microhybridation.