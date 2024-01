Les 5 tendances autos du CES de Las Vegas

L'IA embarquée

Des puces électroniques à la voiture. L’intelligence Artificielle embarquée, c’est-à-dire intégrée dans les véhicules, déboule en force. Microsoft et TomTom proposent ainsi assistant vocal de conduite capable d’interagir avec l’environnement du conducteur. Après Mercedes et DS, Volkswagen intègre ChatGPT à l'assistant vocal IDA, qui "détermine automatiquement s’il faut en priorité exécuter une fonction du véhicule, chercher une destination ou régler la température. Si le système Volkswagen ne peut traiter lui-même la demande formulée, celle-ci est anonymisée et transmise à l’IA, et la voix familière de Volkswagen donne la réponse", explique VW. L'assistant vocal peut même répondre à des questions d’ordre général posées par les occupants du véhicule.

Chez Mercedes, le nouvel assistant " bénéficie des caractéristiques empathiques qui s'adaptent à votre style de conduite et à votre humeur". Tandis que chez BMW, la technologie embarquée d’Amazon Alexa permet "des interactions et dialogues de type humain". À terme, avec l’IA générative, la voiture apprend à vous connaître au fil de son utilisation afin de vous proposer un service totalement personnalisé. « Grâce aux progrès de l’intelligence artificielle, la Mercedes-Benz de demain connaîtra son conducteur comme jamais auparavant. Elle améliorera et complétera la vie de nos clients » affirme Markus Schäfer, Directeur de la Technologie chez Mercedes-Benz.

Des puces dédiées

AMD, Qualcom, Ryzen, Intel, Nvidia… Après avoir investi le monde de l’informatique et du gaming ces sociétés proposent deux nouvelles familles de composants spécifiquement dédiés à l’automobile. De quoi permettre l'intégration de tout capteur, la connectivité à n'importe quelle interface et d’apporter un maximum de flexibilité pour gérer n'importe quelle charge de travail. Leur principale innovation tient à la présence d’accélérateurs IA capables d’opérer de larges quantités de données. Processeurs et puces permettent l’amélioration des expériences à bord des véhicules, telles que les commandes vocales, les systèmes de navigation, mais aussi pour gérer les aides à la conduite. Nvidia, vient même d’annoncer une nouvelle génération de puce Drive Thor, conçue pour la conduite autonome.

L’info-divertissement

Si vous pensez qu’une voiture est faite pour se déplacer, détrompez-vous ? Avec l’AFEELA Sony (en collaboration avec Honda) prouve qu’un cockpit de voiture peut devenir salle de gaming ou de cinéma, avec pour volant une simple manette de PS5. Cela montre la volonté de l’industrie automobile de relier « monde réel et virtuel » grâce à une mobilité « interactive et expressive ». Mercedes-Benz propose ainsi un système audio embarqué avec la technologie Dolby atmos dans le système audio Burmester 4D et 3D Surround pour une écoute immersive. L’intégration des applications Audible et Amazon Music permet l’accès à un choix renouvelé de podcasts, livres audios et l’intégralité des catalogues streaming. Google fait progresser sa suite de logiciels automobiles avec des mises à jour d'Android Auto avec le test d’un navigateur Chrome embarqué. L’entreprise de Mountain View propose même PBS Kids et Crunchyroll, du contenu de divertissement destinés aux enfants à sa liste d’applications automobiles.

La recharge sans fil

Plus besoin de fil pour relier sa voiture électrique à la borne de chargement. Avec Ineez Air Charging, Valeo présente une solution de recharge par induction. Le système fonctionne à une fréquence ultrabasse autour de 3 kHz avec une électronique simplifiée 50 % plus légère que les autres systèmes similaires. Capable de fonctionner avec toutes les voitures électriques dotées de batteries 400 ou 800 V, le système avec un taux d’efficience de 90 % (moins de 10 % de déperdition lors de la charge) fonctionne sur tous les réseaux électriques mondiaux, en monophasé ou triphasé. De plus, la solution Valeo offre également la fonctionnalité Vehicle-to-Grid (V2G) à 7 et 22 kw pouvant être appliquée à tous les points de charge, qu'ils soient publics ou privés.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

La navigation à distance

Automatisée ou télécommandée ? Plus besoin d’être au volant pour conduire sa voiture électrique jusqu’à une borne électrique. Bosch et Cariad (filiale de VW) présente un système de voiturier automatisé qui permet aux véhicules électriques de se diriger de manière autonome vers une borne de recharge. Une fois la recharge effectuée par un robot terminée, la voiture est conduite automatiquement vers une place de parking disponible.

Dans cet esprit d’autonomie et de facilitation de la recharge électrique, BMW et Valeo ont mis au point un poste de pilotage à distance comprenant un volant, des pédales et une panoplie d'écrans afin de contrôler un véhicule sans être dans l’habitacle. Ces technologies pourraient être utilisées dans les parkings ou pour gérer le stationnement d’une flotte automobile.