Présentation video - ChaGPT arrive chez DS !

Pour séduire une clientèle de plus en plus exigeante et surtout avide de technologies, les constructeurs premium se doivent de rivaliser d’innovations. Ce domaine est devenu essentiel que l’on s’appelle Mercedes, Audi, BMW ou même DS, qui souhaite s’affirmer dans ce segment en mettant en avant le savoir-faire à la française mais aussi l’art du voyage.

Le constructeur français dispose depuis longtemps de très nombreux services connectés comme par exemple le manuel d’entretien digital, la programmation de la recharge ou de la température de l’habitacle ou un système de planificateur de voyage pour les véhicules électriques. Rien de vraiment nouveau puisque la plupart des marques rivales en possèdent autant. Mais cela va prochainement changer puisque DS va devenir le premier constructeur automobile à équiper ses modèles d’une intelligence artificielle et plus précisément de ChaGPT.

Intégré de façon totalement transparente pour l’utilisateur, ChaGPT fusionne donc la reconnaissance vocale présente sur la dernière génération du système multimédia dénommé « DS Iris System ». Il fonctionne en appuyant sur la touche micro du volant ou en disant « OK Iris », comme la reconnaissance vocale traditionnelle. Mais à la différence que les possibilités sont presque infinies. Ainsi, au-delà des classiques : "peux-tu monter la température? ", "mettre telle radio ou guider vers une destination précise ?", ChaGPT est capable de répondre à des questions beaucoup plus larges. En entrant dans une ville, vous pouvez l’interroger sur les lieux touristiques à visiter ou alors lui demander les choses à voir dans un musée en particulier. Le système peut également jouer le rôle d’une sorte d’encyclopédie en répondant à vos questions sur la culture, en vous racontant des contes ou des fables mais aussi en créant des questionnaires pour vous divertir lors des longs voyages. Il peut aussi créer des histoires en y incluant les prénoms de vos enfants. Effet assuré auprès de votre progéniture.

Alors forcément, pour l’automobiliste lambda pas plus fan que ça de technologie, l’introduction de ChaGPT le laissera relativement indifférent. Pour les férus d’high-tech, c’est bien. Attention toutefois, les connaissances de ChaGPT s’arrêtent à 2021. Il faudra aussi composer avec des délais de réponse longs - de l’ordre de 10 s -mais aussi certains bugs qui obligent à reposer les questions de façon différente. Prudence aussi avec votre localisation car cette technologie fonctionne grâce à internet, elle est par conséquent inopérante dans les zones blanches ou les parkings souterrains par exemple.

DS va mettre en place une sorte de test géant en proposant à tous les propriétaires de ses modèles d’essayer cette nouvelle technologie pendant 6 mois gratuitement jusqu’à fin février 2024 à condition d’être parmi les 20 000 premiers clients inscrits. La dernière étape aura lieu au second trimestre de l’année prochaine avec la généralisation de ChaGPT sur tous les modèles de la marque. Les modalités ne sont pas encore connues pour l’instant.