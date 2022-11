Les accélérations des sportives électriques commencent à faire peur

Jusqu’à la fin du siècle dernier, les voitures capables de passer de 0 à 100 km/h en moins de cinq secondes restaient rares. Au début des années 2000, celles pouvant réaliser l’exercice en moins de quatre secondes se comptaient encore sur les doigts d’une main. Avec l’arrivée de nouvelles sportives très puissantes à transmission intégrale et l’amélioration de la technologie pneumatique, les premières voitures abattant un 0 à 100 km/h en moins de trois secondes sont arrivées à la fin de cette décennie-là. Chez les voitures thermiques, la limite se situe toujours actuellement sous ces trois secondes aujourd’hui : une Porsche 911 Turbo S demande officiellement 2,7 secondes pour atteindre cette vitesse, alors qu’une Ferrari SF90 Stradale se contente de 2,5 secondes. Reine des départs canon, la Bugatti Chiron Pur Sport aidée de ses pneus semi-slick descend même à 2,3 secondes.

Mais depuis l’arrivée des voitures électriques puissantes, ces limites d’accélérations sont plus que jamais repoussées. Il y a une petite dizaine d’années, déjà, la grosse Tesla Model S humiliait bon nombre de supercars thermiques lors de duels en ligne droite. Aujourd’hui, la version Plaid de 1020 chevaux de cette Model S revendique même un 0 à 100 km/h effectué en 2,1 secondes, soit deux dixièmes plus vite que la plus rapide des supercars thermiques du marché ! Et les chiffres annoncés deviennent encore plus impressionnants lorsqu’on évoque la nouvelle catégorie des supercars électriques. Forte de 1915 chevaux répartis dans quatre moteurs électriques, la Rimac Nevera revendiquait récemment un 0 à 100 km/h en 1,97 seconde. Equipée du même châssis et du même groupe motopropulseur, sa cousine la Pininfarina Battista vient de faire encore mieux à l’occasion d’une tentative mesurée sur l’autodrome de Dubaï : 1,86 seconde pour le 0 à 100 km/h et 4,75 secondes pour le 0 à 200 km/h. A titre de comparaison, une Bugatti Chiron Pur Sport de 1500 chevaux demande 5,5 secondes pour arriver aux 200 km/h. Sachant que ses accélérations sont déjà vertigineuses à expérimenter dans la Bugatti, on n’ose imaginer ce que représente un catapultage en Pininfarina Battista…

Il faut pouvoir suivre

Plus rapides sur l’impulsion de départ grâce à leur transmission intégrale, ces nouvelles surdouées de l’accélération font ainsi jeu égal avec les Formule 1 de Max Verstappen ou Lewis Hamilton en ligne droite (0 à 100 km/h en 2,4 secondes et 0 à 200 km/h en 4,5 secondes). De quoi arriver bien plus vite que les meilleures sportives thermiques au premier virage, moment où la masse souvent importante de ces machines à cause des batteries obligera à freiner très fort. Le pilotage de ces autos s’annonce physique et imposera probablement un petit temps d’adaptation aux essayeurs les plus aguerris. Et sur la route, il faudra bien évidemment faire attention à ne pas se laisser submerger par les performances. Verra-t-on un jour des voitures abattre le 0 à 100 km/h en moins d’une seconde ?