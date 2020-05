Les adresses pour trouver un véhicule neuf dans le stock des constructeurs

En temps normal, les modèles présents en stock sont déjà de bonnes affaires. Mais ils vont l'être encore plus à l'occasion du déconfinement. Les concessions vont avoir besoin de vendre vite et bien pour encaisser au plus vite des chèques et renflouer leur trésorerie. De quoi vous mettre en position de force et faire gagner du temps dans les négociations.

Bien sûr, l'un des inconvénients des modèles de stock, c'est qu'ils ne vous laissent pas de choix dans la configuration. Il faut donc parfois faire quelques concessions sur un élément de personnalisation ou un équipement.

Mais il est tout de même facile de trouver un véhicule qui correspond à la grande majorité de vos attentes. La plupart des constructeurs ont en effet mis en place des sites qui répertorient les modèles prêts à partir dans l'ensemble de l'Hexagone, ce qui représente plusieurs dizaines de milliers de véhicules. Renault en a carrément plus de 25 000 !

Si vous êtes en quête d'une nouvelle auto, c'est le bon moment d'aller parcourir ces listings, dotés d'outils pour faciliter les recherches. Certaines marques annoncent aussi déjà la remise que vous pouvez avoir. Par exemple chez Seat, on trouve des Ibiza et Arona avec 25 % de ristourne.

Caradisiac vous donne les liens utiles vers ces autos disponibles.

Quantités au 7 mai 2020.