Les bilans 2024 – Stéphane Schlesinger : « les électriques patinent, et je m’en réjouis »

Quelle est ta voiture coup de cœur en 2024 ?

Honnêtement, je n’en ai aucune, du moins parmi les modèles neufs, car ils m’ennuient. L’argent autrefois dépensé par les constructeurs pour peaufiner un châssis ou un moteur thermique sert désormais au développement de l’électrique ! De surcroît, j’ai observé bien des soucis de qualité de fabrication chez des marques réputées.

Projecteurs qui s’embuent et assemblages hasardeux sur la Mercedes CLE, plastiques de moindre qualité chez BMW et surtout Audi, une Citroën C3 qui perd des morceaux… Je sais, je suis carrément méchant, jamais content ! Allez, si, il y en a bien une qui m’a étonné par son rapport prix-prestation hallucinant : la MG ZS Hybrid +. Mais ça, c’est parce que je n’ai pas réessayé la Fiat Tipo qui revient à un tarif de fou ! Je remarque aussi que les ventes d’électriques patinent, et j’en m’en réjouis car cela incitera peut-être quelques décideurs à réfléchir…

Quelle est la voiture qui t'a déçu ?

J’allais citer la Renault 5 E-Tech pour son prix énorme et son manque de confort, mais en fait, elle est dans la norme de sa catégorie (c’est dire…). En réalité, celle qui m’a vraiment déçu, c’est la BMW I5. Voilà une grande auto à la finition en régression et à l’habitabilité arrière digne d’une citadine. De plus, même si cette électrique place son moteur dans la poupe, elle est incapable de se doter d’un coffre sous son très long capot, et demande un prix élevé pour ses prestations électriques banales. Quel intérêt ?

Le modèle 2025 que tu attends avec impatience ?

Là encore, aucun. Arrivent des modèles électrifiés et monstrueusement lourds, faisant fi de toute intelligence. Ils ont le don de m’horripiler, d’autant qu’ils sont vendus très cher ! Pour tout dire, j’aimerais que Dacia installe le 1.3 TCE 160 ch (non hybride !) dans la Sandero pour créer une auto compacte, performante et bon marché. Mais ça n’arrivera évidemment pas.

Dans l’actualité auto, qu’est-ce que t’a le plus agacé ?

Globalement, c’est l’accélération des entraves à la circulation automobile. Notamment, comme j’habite près de Paris, le Périphérique limité sans étude d’impact sérieuse à 50 km/h. Il y avait des moyens juridiques de contrer Anne Hidalgo, mais tout le monde s’est couché devant elle, du préfet au ministère, qui a pondu un communiqué de presse lunaire à ce sujet ! Evidemment, cette baisse de vitesse fait tache d’huile, puisque des tronçons de l’A86 et de l’A4, notamment, chutent de 90 km/h à 70 km/h.

Pourtant, grâce à l’IA, on aurait pu agir avec plus d’intelligence, en instaurant des limitations de vitesse variables, par exemple en laissant le Périf’ à 70 km/h la nuit, ou en ne la réduisant que pour limiter les engorgements. Mais il est très peu probable que les usagers les auraient respectées : nous ne sommes globalement pas assez matures pour ça. Cela dit, il faudra qu’on m’explique, vu la crise qui va s’amplifier, comment on améliore les échanges économiques en réduisant sans cesse la vitesse moyenne des voitures…

Que t'inspire le départ d'Anne Hidalgo ?

Honnêtement, je m’en fous un peu. Que ce soit avec elle ou quelqu’un d’autre, il faut appliquer les directives européennes en matière de pollution urbaine. Et dans Paris intra-muros, les transports en commun étant très efficaces, la voiture ne sert pratiquement à rien !

Par ailleurs, d’autres grandes villes du Vieux Continent, comme Madrid par exemple, appliquent des restrictions encore plus violentes que celles en vigueur dans notre capitale. Donc, il est tout à fait possible que succède à Anne Hidalgo, qui tolère tout de même les anciennes en carte grise collection dans Paris, une personne encore plus radicale…

Le départ de Carlos Tavares : dommage ou tant mieux ?



Trop tôt pour le dire. Certes, il a été très dur avec ses subordonnés et est allé beaucoup trop loin dans la réduction des coûts, mais PSA puis Stellantis avaient besoin d’une amélioration en matière de productivité. En effet, en 2014, Tavarès a récupéré un groupe PSA bien mal en point. S’il ne l’a pas sauvé, comme on le dit souvent, car des modèles à succès arrivaient (3008 et 5008 de 2e génération), il en a formidablement accéléré le redressement. Il ne faudrait pas l’oublier.

Le gros problème, c’est qu’il a eu lieu au détriment de la qualité (l'affaire Puretech en est l'exemple le plus criant) et de l’investissement dans les nouveaux produits, en Europe comme aux USA. La gamme Fiat italienne est réduite à peau de chagrin, tout comme celles de Chrysler et Dodge, Lancia ne repart pas, et Maserati est en train de crever. Mais là,Tavarès a surtout hérité d'une situation impossible à résoudre en 4 ans, durée de son mandat à la tête de Stellantis. Si c’est pour que lui succèdent des Elkann-Agnelli qui ont notoirement sous-investi dans le Groupe Fiat depuis longtemps, précipitant sa chute et son entrée dans Stellantis, pas sûr que la situation s’améliore de sitôt.

D'autant qu'il est très improbable que la personne qui lui succèdera remette en cause, l’uniformisation des technologies PSA qui fait rage dans toute la partie européenne du groupe, alors que Fiat, qui a énormément innové durant son histoire, dispose de moteurs autrement plus fiables que les Puretech et HDi… Une gestion plus équilibrée des ressources, tant techniques qu'humaines, semble nécessaire, surtout que les Italiens n'ont certainement pas apprécié de voir des Français rafler les postes-clés dans l'ancien Groupe Fiat, ni les Américains de se voir délaissés. Heureusement, Tavarès n'a pas entamé les activités du Géant italien au Brésil, marché qu'il domine encore. D'ailleurs, là-bas, la Peugeot 208 utilise un moteur Firefly...

Quand passeras-tu à l’électrique ?

Jamais ! Du moins tant que la technologie électrique sera immature et non européenne. Payer beaucoup plus cher pour des voitures à l’autonomie parfois ridicule et source de stress, des temps de charge bien trop longs, une absence d’agrément moteur et un surpoids complètement loufoque, très peu pour moi. De plus, cela implique le sacrifice de notre industrie automobile, au moins en partie car nous ne pouvons pour le moment rivaliser avec la Chine en matière de production de batteries, donc une grosse casse sociale, et ça, je ne le supporte pas. Ce n’est pas comme si le mouvement des Gilets Jaunes n’avait jamais existé…

Autre effet collatéral du forcing sur l’électrification, l’âge moyen du parc roulant ne cesse d’augmenter : 12 ans désormais. Pourquoi ? Parce que les gens n’ont pas les moyens d’acheter des autos neuves, dont le prix moyen a bondi de 27 000 € à 35 000 € en 5 ans à cause notamment de l’électrification nécessaire à leur homologation vu les seuils de CO2 sans cesse abaissés par l’Europe. Sans compter les malus complètement fous ! Quant à subventionner les électriques, donc donner de l’argent à la Chine qui en produit les batteries, nous n’en avons plus les moyens.

Conséquence, les voitures, en vieillissant, tombent de plus en plus en panne, et on manque de mécaniciens. Super pour la mobilité des moins fortunés d’entre nous, qui, en outre, se voient exclus de certaines agglomérations. Cela signifie aussi qu’en voulant « verdir » le parc, on entrave son renouvellement naturel, donc l’arrivée de modèles plus écolos ne serait-ce que parce qu’ils répondent aux dernières normes… Au temps pour la nécessaire baisse de la pollution !

Ton souhait auto pour 2025

Que les législateurs se posent et réfléchissent de façon pragmatique sur ce qu’ils font subir à l’automobile et aux automobilistes. Le bannissement des voitures affublées des vignettes Crit’air 3 (4 et 5) ne sert qu’à pénaliser les plus pauvres : vieux, ces modèles sont de toute façon voués à disparaître à brève échéance. Notons par ailleurs que l’exclusion des Crit’air 4 et 5 n’a pas eu d’impact sur la pollution dans l’agglomération parisienne ! D’ailleurs, on a renoncé à interdire les Crit’air 2 en 2024, comme c’était prévu, et on s’est bien gardé d’installer des systèmes de contrôle automatique... Qu’il faille lutter contre le changement climatique est impératif, mais des moyens plus intelligents que ceux actuellement en vigueur existent !