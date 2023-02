Les bornes de recharge sous l’œil de l’Autorité de la concurrence

Suite à l’interdiction de la vente de véhicules thermiques neufs en Europe en 2035, les bornes de recharges vont logiquement pousser comme des champignons. Ainsi, l’Autorité de la concurrence souhaite « examiner la dynamique concurrentielle et les pratiques mises en œuvre dans ce secteur ». Elle indique par ailleurs qu’outre « leur déploiement massif, les IRVE (Infrastructures de Recharge pour Véhicules Électriques) doivent afficher un haut niveau de qualité et de disponibilité ». Elle explique également que « les marchés sont en cours de structuration et les modèles d’affaires ne sont pas encore stabilisés ».

Voici les raisons qui expliquent que l’organisme regarde d’un peu plus près ce qui se passe dans ce secteur. Il compte rendre son avis « dans le courant du premier semestre » avec d’éventuelles recommandations.

Au 31 janvier 2023, la France comptabilisait 85 284 points de recharge. En l’espace d’un an, ces points ont augmenté de 57 % avec une moyenne de 127 bornes pour 100 000 habitants. Ce dernier chiffre correspond au nombre de points de recharge prévus au cours du deuxième trimestre 2023. D’après une étude du cabinet LCP Delta, ils devraient être au nombre de 650 000 d’ici 2030 !

Des bornes de plus en plus disponibles ?

Avec une telle progression, l’Autorité de la concurrence aura du pain sur la planche pour vérifier le bon fonctionnent de ce secteur. D’après le baromètre de l’Avere, la disponibilité des bornes en courant continu est de 86 % en moyenne. Elle tombe alors à 83 % pour les points de moins de 150 kW, et à 78 % pour les plus de 150 kW. Un fonctionnement optimum de ces bornes est indispensable pour rassurer les utilisateurs et développer le marché du véhicule électrique.

La France et le troisième pays le plus équipé d’Europe derrière les Pays Bas et l’Allemagne qui concentrent la moitié des bornes. Toujours selon l’Avere, près de 90 % des points de recharge proposent une charge lente et moins de 7 % proposent une puissance de charge supérieure à 150 kW.