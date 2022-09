Les Californiens priés de ne pas recharger leur voiture électrique

Il y a quelques jours, nous vous dévoilions l’intention de la Californie d’interdire dès 2035 la vente de véhicules thermiques afin d’accélérer le déploiement des voitures électriques.

Aujourd’hui, nous apprenons que les Californiens ont été priés, hier (mercredi 31 août) de ne pas charger leur véhicule électrique. Une demande expresse réalisée par les autorités locales afin de ne pas surcharger un réseau électrique vieillissant et mis sous pression par une vague de chaleur intense qui touche tout l’ouest des États-Unis. Une problématique semblable à celle vécue en Chine il y a quelques jours.

Avec une température qui flirte avec les 45 °C et des climatisations qui tournent à fond pendant les heures les plus chaudes de la journée, le réseau californien d’électricité a du mal à répondre à la demande. L’American Public Power Association a donc demandé aux Californiens d’éviter de recharger les batteries de leurs voitures électriques : « Les consommateurs sont priés de réduire leur utilisation d'énergie entre 16 heures et 21 heures, quand le système est le plus sous tension, car la demande reste élevée et qu'il y a moins d'énergie solaire disponible. »

Dans un état où les vagues de chaleur sont régulières et intenses et où l’ensoleillement fait la fierté de ses habitants, il n’est pas rare que les autorités fassent passer ce message, et demandent aux ménages de réduire leur consommation d’énergie aux heures où les panneaux solaires ne fournissent plus d’électricité mais où la chaleur reste accablante.

Ce qui peut aujourd’hui sembler anecdotique, risque de devenir un vrai problème dans les prochaines années avec le développement à marche forcée des véhicules électriques, alors même que le réseau électrique est régulièrement à la peine.