Les carottes sont-elles cuites pour Lando Norris en Formule 1 cette saison ?

Depuis plusieurs courses, Max Verstappen semblait impuissant face à la baisse de compétitivité de sa Red Bull et à la montée en puissance des McLaren. Alors que l’écurie anglaise mène désormais assez confortablement le championnat constructeur, une première depuis dix ans tout de même pour l’écurie qui n’a plus été titrée depuis 2007, le triple champion du monde en titre a repris un peu d’air au dernier Grand Prix des Etats-Unis.

Certes, il n’a pas réussi à gagner la course principale du week-end, dominée par des Ferrari surprenantes. Mais il a réussi à prendre la « petite » position de la course sprint et à remporter cette dernière, en plus de terminer sur le podium de l’épreuve principale. Dans le même temps, Lando Norris terminait derrière lui dans les deux cas et se retrouve désormais rejeté à 57 points du Néerlandais.

A la régulière, c’est mort

A la régulière, Lando Norris n’a plus aucune chance d’être sacré champion du monde cette saison même en gardant Max Verstappen proche derrière lui à chaque course. Par ailleurs, les McLaren semblent moins dominatrices maintenant qu’elles ont dû se mettre en conformité avec les dernières demandes de la FIA, après qu’il leur ait été reproché d’utiliser des ailerons flirtant un peu trop avec les limites du règlement au niveau de la flexibilité.

Sauf gros problèmes mécaniques ou accidents pour Max Verstappen, le talentueux fils de Jos Verstappen devrait cueillir son quatrième titre de champion cette saison. Mais il n’a plus remporté un grand prix depuis 10 courses ce qui n’était jamais arrivé depuis 2020 ! Compte tenu des écarts actuels entre McLaren, Red Bull, Ferrari et même Mercedes, la saison 2025 du championnat de Formule 1 s’annonce en tout cas passionnante.

Programme du Grand Prix du Mexique 2025

Vendredi 25 octobre

Essais Libres 1 de 20h30 à 21h30 sur Canal+ Sport

Essais Libres 2 de 00h00 à 01h30 sur Canal+ Sport



Samedi 26 octobre

Essais Libres 3 de 19h30 à 20h30 sur Canal+ Sport

Qualifications de 23h00 à 00h00 sur Canal+ Sport



Dimanche 27 octobre

Course à 21h00 sur Canal+ Sport 360 et C8