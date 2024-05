Les Chinois ne manquent pas d'air quand ils parlent de Rolls-Royce

Comme Xiaomi, le géant de l’électronique chinois Huawei est déjà présent sur le marché automobile de son pays. Mais uniquement via des joint-ventures opérées avec trois marques différentes (Seres, Chery et BAIC) Offrant des voitures qui vont de la compacte jusqu’aux grandes berlines électriques de luxe, l’entreprise se prépare à ouvrir une quatrième coentreprise avec le constructeur JAC.

Et attention, les prétentions de Huawei pour cette future coentreprise sont particulièrement élevées. Yu Chengdong, le patron de l’activité automobile de Huawei qui collabore avec les constructeurs automobiles pour la mise au point de ces voitures, affirme tout simplement que « les standards de cette future marque dépasseront ceux de Rolls-Royce et Maybach en matière de luxe, de confort et de positionnement ». Oui, Huawei pense sérieusement pouvoir battre les références absolues de l’ultra-luxe automobile mondial !

Des voitures à 130 000 euros « seulement »

Le haut responsable explique ces futures autos coûteront environ un million de yuans, soit à peu près 130 000€. Elles resteraient donc sensiblement moins chères que les voitures de chez Rolls-Royce, dont les modèles actuels dépassent le demi-million d’euros sur le très haut de gamme. Mais pour parvenir à battre ce genre de référence sur ce qu’ils savent faire de mieux, il faudra réussir de sacrés tours de force techniques. Le premier modèle de la nouvelle coentreprise entre Huawei et JAC est attendu pour la fin de l’année 2024. On attend de voir ça…