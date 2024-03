La Xiaomi SU7 (2024) ne sera pas rentable car pas assez chère

A l’heure où les start-up d’automobiles électriques peinent à assurer leur viabilité, voilà un nouvel acteur qui se présente sur le marché. Connu pour ses appareils hi-tech, Xiaomi vient de présenter la SU7, une grande berline longue de 4,99 mètres dont le patron de la marque n’hésite pas à désigner directement la Porsche Taycan comme véhicule concurrent.

Xiaomi donne déjà son prix de base en Chine, fixé à 215 900 yuan soit 27 649€ en convertissant. Rappelons que l’administration chinoise aide les marques nationales et que les prix sont plus bas sur ce marché, avec une Tesla Model 3 (plus petite) affichée à 245 900 yuan soit 31 500€. La version intermédiaire de la SU7 à batteries de 94,3 kWh coûte 245 900 yuan elle aussi et la version haut de gamme à batteries de 101 kWh s’affiche 299 900 yuan soit 38 400€.

« Xiaomi va perdre de l’argent sur ce modèle »

Dans une citation rapportée par les journalistes de CarNewsChina, le patron de Xiaomi affirme que le constructeur perdra de l’argent à cause du positionnement tarifaire très bas de la voiture. Même si elle coûte effectivement moins cher que la Tesla Model 3 en Chine, elle ne dispose pas non plus d’une technologie particulièrement révolutionnaire là-bas à ce prix même si ses batteries sont légèrement plus grosses que celles de la berline américaine connue pour son excellente rentabilité.

N'oublions pas non plus que les voitures électriques chinoises coûtent généralement beaucoup plus cher en-dehors de leur marché domestique. Si la Xiaomi SU7 arrive un jour chez nous, ce sera inévitablement avec une addition moins douce. Reste à voir si l’auto parviendra à s’imposer sur son marché sans se montrer particulièrement innovante. Le patron de Xiaomi « espère qu’il pourra compter sur le soutien des fans de la marque », mais on se demande tout de même si un fan de téléphone Xiaomi serait fidèle au point d’investir dans ses autos sans réfléchir.