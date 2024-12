Les collectionneurs prêts à se ruiner pour cette vieille Mercedes toute carrée

L'AMG 560SEC Widebody créée par le préparateur avant l'acquisition d’AMG par Mercedes est une icône des années 80. Cet exemplaire de 1989 (50 unités produites seulement) a commencé sa vie au Japon avant de voyager en Europe et de finir aux États-Unis. Son état remarquable et ses caractéristiques uniques font grimper les enchères de manière insolite à plus de 500 000 euros, bien au-delà du prix d’une AMG GT Black Series neuve.

Avec son moteur V8 atmosphérique de 6,0 litres délivrant 385 chevaux, cette AMG 560SEC offre des performances impressionnantes pour l'époque via une transmission automatique à quatre rapports et un différentiel autobloquant. Sa carrosserie "Widebody" qui comme son nom l'indique arbore un kit large, son coloris Blue-Black Metallic, et ses jantes OZ Racing d'origine équipées de pneus Continental renforcent son allure de muscle car à l'allemande. Même si cette voiture a été repeinte par un précédent propriétaire, elle conserve ses suspensions Bilstein AMG et son habitacle cossu avec sièges chauffants Recaro à mémoire de position.

Un intérêt grandissant pour les AMG historiques

Ce véhicule qui affiche environ 90 000 km au compteur symbolise le savoir-faire artisanal d’AMG avant son intégration à la marque à l'étoile. Avec ses finitions en bois précieux, son volant Momo en cuir et son système de climatisation automatique, elle se positionne à l'avant-garde du luxe et de la technologie des années 80. Pour preuve, les collectionneurs attirés par son authenticité n'hésitent pas à enchérir avec des grosses sommes dans l'espoir de l'ajouter à leur garage.

Une pièce de collection rare et musclée

Pour ceux qui rêvent d’acquérir ce joyau de l’histoire automobile, il faudra attendre une autre occasion. Cette auto est partie fin novembre contre la bagatelle de 544 560 dollars (soit l'équivalent de 517 966 euros au cours actuel).