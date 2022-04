Les délais s'allongent pour la Porsche Taycan

Lourdement impactée par les pénuries de composants, de semi-conducteurs particulièrement, les difficultés de transport et le conflit en Ukraine, l’industrie auto européenne peine à satisfaire toutes les demandes des clients. À cela s’ajoute une nouvelle donnée, le rebond de l’épidémie de Covid-19 en Chine, et de nouveaux confinements décidés par l’État chinois.

Du côté du constructeur allemand Porsche, si la production est aujourd’hui quasiment revenue à la normale, la situation concernant certains modèles est quelque peu épineuse.

C’est notamment le cas de la nouvelle Porsche Taycan électrique. Si, comme le précise le porte-parole du constructeur allemand à nos confrères de Automobilwoche : « Depuis le début de la semaine, les usines Porsche de Leipzig et de Stuttgart-Zuffenhausen produisent à nouveau selon un rythme régulier », le mal est fait, et les délais de livraisons continuent de s’allonger.

Concernant la Porsche Taycan, déjà écoulés à 9 470 exemplaires depuis le début de l’année 2022, soit plus que la Porsche Panamera (7 735 unités vendues), et même que la Porsche 911 (9 327 exemplaires), les délais de livraison du véhicule s’étirent désormais jusqu’à plus d’un an pour certaines versions commandées actuellement.

Une situation qui pourrait dissuader certains potentiels acquéreurs de la sportive électrique.