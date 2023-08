Les éclairages décoratifs du Tesla Cybertruck

Depuis la fin de l’année 2019, le Tesla Cybertruck alimente régulièrement les colonnes des sites automobiles spécialisés au gré des annonces du constructeur américain (souvent pour préciser un nouveau retard de sa production) et des images montrant des exemplaires en pleins tests sur la route. On a déjà pu observer son intérieur dans le détail à plusieurs reprises, grâce à des images indiscrètes prises dans l’habitacle de modèles de présérie.

Et grâce à la photo publiée sur Reddit par un certain ThrowAwayBarista69, on a cette fois une vue sur l’habillage lumineux et décoratif du Cybertruck. Notons le fin bandeau de lumière rouge parcourant tout l’habitacle, de la planche de bord minimaliste jusqu’aux portières arrière. Après des Model 3, Model Y et autres Model S et X restylées assez sobres en la matière, Tesla semble vouloir aller un peu plus loin dans ce genre d’artifices décoratifs. On remarque aussi le petit volant « Yoke », déjà vu dans les précédentes fuites montrant l’intérieur du Cybertruck.

Vivement les premiers essais

Tesla doit organiser les premières livraisons au public dans le courant du mois de septembre. La présentation officielle du Cybertruck dans sa version de série définitive ne devrait donc pas tarder. A moins que l’évènement soit encore remis à plus tard, certains documents internes ayant récemment révélé des problèmes persistants de finition dans le développement du pick-up électrique. Peut-être en tout cas qu’à cette occasion, on saura enfin s’il se limitera au seul marché américain ou si Tesla parviendra à le vendre chez nous aussi un jour.