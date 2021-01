Les employés réclament plus de bornes de recharge sur leur lieu de travail

Alors que le marché de la voiture électrique vient de passer le cap historique des 100 000 ventes en 2020 dans l’Hexagone, les bornes de recharges, elles, ne suivent pas cette croissance. En ce début d’année 2021, 45 000 points de recharge sont (plus ou moins) en service sur notre territoire, selon le cabinet Delta-EE. L’objectif des 100 000 unités en fonction d’ici la fin de l’année, fixé par le gouvernement fin 2020, risque de ne pas être rempli.

Ce sentiment de ne pas être suivi, les conducteurs de véhicule électrique le ressentent également dans le milieu professionnel. Une étude réalisée par l’Ipsos dans six pays européens auprès de 3 600 citoyens (dont 600 conducteurs de véhicule électrique) révèle que deux utilisateurs sur trois souhaiteraient que les entreprises installent davantage de bornes de recharge sur leur lieu de travail. Selon l'étude, ils sont près de la moitié (47%) à recharger leur véhicule au sein de leur entreprise quand c'est possible. « Proposer à ses collaborateurs de rouler en véhicule électrique s’accompagne de l’installation de bornes de recharge sur le lieu de travail et éventuellement à leur domicile. Cela répond à un vrai besoin et apparaît comme critère supplémentaire d’attractivité pour les entreprises » explique le fournisseur, détenu par le groupe français Engie.

véhicule de fonction électrique : un nouveau critère

Selon la même étude, on apprend que 1 Français sur 4 aimerait travailler pour une entreprise qui propose des véhicules électriques. Pourtant, seuls 16 % travaillent dans une entreprise où le choix d’opter pour un véhicule électrique de fonction leur a été donné. Un chiffre situé en-dessous de la moyenne européenne de 20 %. Cette étude confirme un attrait des collaborateurs pour les véhicules électriques de fonction ou de service et un besoin d’un plus grand nombre de bornes de recharge en entreprise et sur la route.

Pour rappel, les professionnels et les collectivités disposent depuis le 2 novembre 2020 de subventions allant jusqu’à 9 000 € pour l’installation d’un chargeur rapide (50 kW) ouvert au public.