Les entreprises boostent la LLD

Au total, la Location Longue Durée (LLD) représente 30,9 % des immatriculations globales. Une part de marché supérieure de 3 % par rapport à février 2023. Cette dynamique s’explique par la croissance de la part de la LLD au sein du marché entreprises (64,3 % de leur parc) combiné à l’intérêt des particuliers notamment grâce au leasing social.

Toujours plus d’électrique

Dans ce contexte la part des véhicules électriques et hybrides rechargeables connaissent une croissance de 12,1 %. Avec 16 178 unités immatriculées ces motorisations électrifiées représentent près d’1 véhicule sur 3, contre 1 véhicule sur 5 un an auparavant. La part du diesel continue sa chute (- 12,2 %) pour représenter 17,3 % des immatriculations (contre 27,5 % en 2023). La part des véhicules essence (- 5,6 %) baisse également et représente moins d’1 véhicule neuf sur 3 immatriculés en LLD. Enfin à noter la sensible ascension (+ 1,2 %) des véhicules fonctionnant aux énergies alternatives (E85, Hydrogène, GPL, GNV etc.) qui représentent désormais 2,4 % des véhicules immatriculés en LLD.