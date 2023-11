Les fourgons stars des TPE-PME

Le tissu des entreprises françaises, on le sait, est avant tout constitué de petites et moyennes structures. Celles-ci couvrent l’ensemble des secteurs d’activité. Elles emploient entre 1 et 250 salariés et possèdent, dans leur immense majorité, un parc automobile.

Dans ce contexte, il nous est apparu intéressant de connaître les habitudes d’équipement de ces flottes selon la taille de leur parc. Plus précisément, nous avons voulu en apprendre davantage sur leurs préférences actuelles en matière de véhicules utilitaires légers.

En d’autres termes, quelles sont les marques et les modèles (toutes motorisations confondues) que le TPE-PME plébiscitent ? Voici une photographie de la tendance sur le laps 1er juillet-31 octobre, sur la base de chiffres compilés dans des tableaux distincts par le cabinet AAA DATA, expert de la donnée augmentée.

Renault, champion toutes catégories

Avant d’aborder les top 10 de chaque typologie de flotte, deux constats d’ordre général s’imposent d’emblée. Le premier, c’est que l’ensemble des catégories est dominé par un seul et même leader, Renault en l’occurrence. Le constructeur au losange, depuis le début de l’été, s’est imposé en effet à la première place des immatriculations de VUL neufs, et ce, que le parc possède 1, 10, 20 ou jusqu’à 50 modèles. Il a devancé à chaque fois Peugeot et Citroën.

Le deuxième constat global, c’est l’omniprésence des modèles français dans ces classements. Une omniprésence qui, pour être exact, n'est toutefois pas tout à fait entière car deux marques étrangères ont réussi à jouer les trouble-fête.

Mercedes, 1er constructeur étranger

Deux marques étrangères sont en effet parvenues à s’illustrer in extremis ces derniers mois, jouant pleinement leur carte d’outsider auprès des chefs d’entreprises et des gestionnaires.

D’une part il y a eu Ford. Le manufacturier américain s’est distingué avec son Transit Custom : 8e chez les entreprises comptant 1 VUL, et 7e chez celles possédant 2 à 4 VUL.

Et d’autre part, il y a eu Mercedes. Entre le début de l’été et le milieu de l’automne 2023, la firme allemande a en effet réussi à figurer dans tous les Top 10 (au 9e ou 10e rang) étudiés. Une régularité et une performance qui ont été campées par le Sprinter et le Vito.

Les podiums dans le détail

A présent, détaillons la plupart des podiums. Voici, selon AAA DATA, les modèles d’utilitaires légers qui ont le plus massivement intégré les parcs de sociétés ces derniers mois.

Illustration au sein des entreprises ne détenant qu’un seul véhicule (NDLR : il s’agit par exemple du fourgon d’un artisan travaillant à son compte). C’est le Renault Trafic qui a régné sur ce terrain, avec un volume de 1728 unités. Il a devancé le Peugeot Partner et sa partenaire d’écurie Renault Kangoo.

Flottes dotées d'1 seul VUL CLASSEMENT MARQUE MODELE VOLUME 1 RENAULT TRAFIC 1728 2 PEUGEOT PARTNER 1451 3 RENAULT KANGOO 1393 4 RENAULT MASTER 1341 5 PEUGEOT EXPERT 1261 6 CITROEN BERLINGO 1048 7 CITROEN JUMPY 845 8 FORD T.CUSTOM 836 9 PEUGEOT BOXER 638 10 MERCEDES VITO 618

Pendant ce temps, sur le parking des enseignes accueillant 5 à 9 ou 10 à 14 modèles, le trio de tête s’est composé dans les deux cas du Renault Master, du Renault Trafic et du Peugeot Partner. Sur ces deux typologies d’entreprise, le Master a cumulé 2489 mises la route, dont 911 sur la catégorie 10 à 14 VUL.

Flottes dotées de 10 à 14 VUL CLASSEMENT MARQUE MODELE VOLUME 1 RENAULT MASTER 911 2 RENAULT TRAFIC 805 3 PEUGEOT PARTNER 565 4 RENAULT KANGOO 481 5 RENAULT CLIO 351 6 PEUGEOT EXPERT 333 7 PEUGEOT BOXER 303 8 CITROEN BERLINGO 296 9 MERCEDES SPRINTER 274 10 PEUGEOT 208 272

Dans les flottes recensant entre 20 et 49 VUL, on a choisi les mêmes leaders pour prendre le volant, si ce n’est que le Peugeot Partner s’est classé ici en 2e position (1079 unités).

Au-delà des podiums, les marques tricolores ont placé d’autres spécimens entre les 3e et 10e rangs de ce hit-parade périodique. On pense à Citroën avec son Berlingo et son Jumpy (particulièrement dans les TPE). On pense aussi à Peugeot, avec son Boxer, son Expert et sa citadine 208 dans sa configuration pro.

Flottes dotées de 20 à 49 VUL CLASSEMENT MARQUE MODELE VOLUME 1 RENAULT MASTER 1231 2 PEUGEOT PARTNER 1079 3 RENAULT TRAFIC 1064 4 RENAULT KANGOO 721 5 RENAULT CLIO 649 6 PEUGEOT EXPERT 640 7 PEUGEOT 208 617 8 CITROEN BERLINGO 575 9 MERCEDES SPRINTER 489 10 PEUGEOT BOXER 459

Parallèlement, sachez que dans les parcs automobiles les plus denses, comptant chacun 50 utilitaires et bien au-delà (il s’agit là des grandes PME mais aussi des ETI etc.), le podium a été trusté ces derniers mois par Renault, avec dans l’ordre, le Master, la Clio (variante deux places) et le Trafic.