Les Français aiment Peugeot mais ne détestent plus Renault

Tous les trimestres, La Matrice et l'institut Ifop publient leur baromètre sur l'image des principales marques françaises. Pour cela, un panel de Français doivent répondre à la question suivante : « en fonction de ce que vous avez entendu dire de ces grandes entreprises ces derniers mois, en avez-vous une très bonne image, plutôt bonne image, plutôt mauvaise image ou très mauvaise image ? ». Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'industrie automobile nationale est à la fête : après de longues années où une excellente stratégie a permis à Peugeot de signer d'excellents résultats tout en métamorphosant son image, la marque au lion occupe désormais la première place du classement. Elle recueille une image positive pour 84% des sondés et seulement 12% des personnes interrogées en ont une mauvaise image. Avec un indice d'image à 72%, le constructeur de Sochaux fait mieux que Leclerc (70%) qui arrive second ex-aequo avec Michelin, marque qui dominait ce baromètre il y a quelques années.

Et les autres constructeurs français ne sont pas en reste. Cinquième, Citroën recueille également une majorité d'opinions positives avec 80% de bonnes images, 15% de mauvaises images et un indice à 65%. Mais la meilleure progression vient de Renault. Dixième en 2018, la marque au losange avait ensuite dégringolé après les affaires rocambolesques de Carlos Ghosn. Mais la stratégie de la nouvelle direction porte clairement ses fruits au registre de l'image : remonté à la huitième place du classement, Renault est désormais bien perçu par les Français avec 77% d'opinions positives contre 20% d'opinions négatives. C'est la marque qui effectue la plus grosse amélioration du classement avec un score final de 57% dans l'indice d'image et un gain de 10 points.

L'énergie en queue de peloton

Signe des temps, les énergéticiens peinent à conserver une bonne image. 21ème, ENGIE présente un indice d'image à seulement 31%. Toujours mieux que TotalEnergies, 28ème, et ses 14% d'indice d'image. Seuls SFR et SNCF font pire avec respectivement 5 et 4%.