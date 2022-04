Les Français sceptiques sur la conduite autonome

À l’occasion d’une grande étude sur les préoccupations des automobilistes, mais également leur acceptation des nouvelles technologies dans leur véhicule, le fabricant de caméras embarquées (dashcams), Nextbase a interrogé, par l’intermédiaire de YouGov Deutschland GmbH, 1 196 Français, dont 1 022 conduisent une voiture.

Selon cette grande étude, également menée en Allemagne, aux Pays-Bas, en Pologne, en République tchèque, en Suède, au Royaume-Uni, au Canada, aux États-Unis et en Australie, les Français sont 43 % à estimer que le plus grand danger sur la route est le comportement à risque des autres conducteurs, imprudents et irresponsables selon l’étude. « L’enfer, c’est les autres » disait Sartre dans sa pièce « Huis clos », et c’est bien ce qui ressort de cette étude, où près de la moitié des conducteurs identifient leurs voisins comme les principaux dangers sur la route. Viennent ensuite le talonnage : 21 %, les embouteillages : 18 %, les cyclistes sur la route : 5 %, et l’agressivité au volant pour 4 % d’entre eux, des comportements là encore bien humains.

Selon l’étude, qui indique que 37 % des répondants roulent jusqu’à 500 kilomètres par mois, 35 % des conducteurs français seraient également sceptiques et méfiants à propos de la conduite autonome (type ADAS). En effet, seulement 10 % d’entre eux se disent être convaincus par les bénéfices que cela pourrait apporter, quand 17 % considèrent cela dangereux, voire inutile. Une méfiance que l’on retrouve également à l’étranger, avec un résultat identique pour les Américains (11 % de convaincus) et un scepticisme record pour les conducteurs de République tchèque (seuls 6 % de convaincus). À l’inverse, les pourcentages d’approbation restent les plus élevés en Australie (15 %) et au Canada (14 %).

Commanditée par Nextbase, spécialiste des caméras embarquées, l’étude précise aussi que 46 % des automobilistes français pensent que les dashcams apportent une contribution positive à la sécurité routière, 39 % des répondants se sentiraient même plus à l’aise dans leur conduite avec une caméra qui enregistre simultanément. Avec comme principal avantage d’établir les causes et responsabilités d’un accident et/ou dommages, notamment en cas de litige, elles peuvent participer activement à la responsabilisation des automobilistes, conscients de s'exposer à des poursuites en cas de comportements dangereux.

Alors, demain, tous filmés ?