Les Français sont attachés aux concessions automobiles

Tous les constructeurs veulent accélérer sur le digital. Pourtant, les Français tiennent aux concessions. C'est un des enseignements d'une étude Harris-Interactive réalisée à la demande du CNPA, le Conseil National des Professions de l'Automobile. Ce dernier lance d'ailleurs une campagne de communication pour "valoriser les atouts des concessionnaires".

Deux tiers des Français disent ainsi vouloir acheter leur future voiture neuve dans une concession, alors que seulement 13 % pensent qu'ils pourraient le faire par Internet. D'ailleurs, un des slogans retenus sur les affiches du CNPA tacle le Net : "la meilleure adresse pour découvrir votre future voiture n'est pas une adresse web".

Et aller dans un showroom, ce n'est pas un acte de l'ancien monde, puisque 70 % des jeunes de 18 à 24 ans déclarent qu'ils achèteraient leur auto neuve en concession ! Il faut toutefois noter qu'avec les modèles d'occasion, la concession est déjà moins privilégiée, avec 50 % des sondés qui pensent l'acheter dans ce type de magasin et 20 % par Internet.

Le principal avantage à aller dans un point de vente physique ? La possibilité de revendre son ancien véhicule, un atout retenu par 83 % des sondés. La concession permet en effet de se séparer de son ancienne voiture en évitant tous les soucis que peut apporter sa revente à un particulier. Il y a aussi bien sûr un besoin de conseil sur le véhicule, les aides à l'achat et l'entretien. Beaucoup pensent également aux emplois que la filière représente, et défendent ainsi la préservation de ces postes.

Bonne surprise du sondage, les Français apprécient leur expérience en concession. Alors que l'on imaginait les mauvaises expériences nombreuses (les témoignages ne manquent pas), près de 90 % jugent positivement leur expérience en concession. Une proportion qui monte à 95 % chez les jeunes ! Et les clients sont fidèles, puisque 8 personnes interrogées sur 10 sont prêtes à retourner dans la même concession pour leur prochain achat. On note quand même que la proportion de Français qui ont une bonne image de la profession est plus basse, à 7 sur 10. Et si 82 % trouvent les vendeurs sympathiques, ils ne sont que 53 % à les considérer comme honnêtes.

Heureusement, les Français souhaitent protéger l'avenir des concessions. 34 % disent craindre leur disparition. Les résultats de cette étude montrent que ce ne serait pas une bonne idée pour les marques !