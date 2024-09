Les Français sont-ils contents d'avoir acheté une voiture électrique ?

Les possesseurs de voitures électriques sont-ils satisfaits de leur passage à cette technologie ? C’est la grande question qui est revenue sur le devant de la scène ces derniers jours, notamment après la diffusion d’un nouveau reportage sur TF1 qui a horrifié les militants de la voiture électrique (on y entendait une propriétaire déçue de son expérience après avoir acheté un Volvo EX30).

Il y a quelques semaines, d’ailleurs, une étude mondiale réalisée par le cabinet McKinsey apportait des résultats inquiétants sur le taux de consommateurs déçus, avec une proportion importante d’automobilistes désireux de repasser à la voiture thermique : près de la moitié aux Etats-Unis et 18% en France tout de même.

Celle réalisée par Enedis dans le cadre de ses sondages annuels est nettement plus positive pour l’image de la voiture électrique en France : menée en juin 2024 auprès de 1000 possesseurs de voitures électriques ou hybrides rechargeables (72% dans le premier cas et 28% dans le second), que dit-elle ? Que 91% des possesseurs de véhicules électriques sont globalement satisfaits de leur expérience (42% de « très satisfaits » et 45% de « satisfaits »).

Les utilisateurs de voitures électriques peuvent souvent charger chez eux

Selon l’étude, seulement 6% des utilisateurs ne sont pas satisfaits et 2% sont très insatisfaits. Quant à l’immense majorité de ces utilisateurs, elle habite en maison individuelle : 85% d’entre eux, contre 15% en résidence collective. Forcément, on retrouve le profil idéal d’automobiliste pour que l’utilisation d’une voiture électrique soit la meilleure possible (tout en se rappelant qu’un Français sur deux habite en immeuble dans le pays).

Sans surprise, la majorité des utilisateurs de voitures électriques chargent chez eux : dans 90% des cas pour ceux qui habitent en maison individuelle (contre 5% sur les bornes de charge publique et 5% sur le lieu de travail), et dans 66% des cas pour ceux qui habitent en immeuble (contre 26% dans les bornes de charge publique et 7% sur le lieu de travail dans ce dernier cas). La part d’utilisateurs de voiture électrique qui ne recharge jamais à domicile est donc largement minoritaire, ce qui paraît tout à fait logique. A noter aussi que parmi ceux qui chargent leur voiture sur le lieu de travail, 50% d’entre eux seulement paient l’électricité qu’ils consomment.

Cette étude démontre donc parfaitement que ceux qui achètent une voiture électrique sont majoritairement ceux qui disposent des meilleures conditions possibles pour utiliser ce genre de véhicule dans la vie de tous les jours.

J’aurais tendance à imaginer que les 8% d’utilisateurs mécontents correspondent à la petite part de propriétaires qui ne peuvent pas charger chez eux, mais il ne s’agit que d’une supposition sans aucune preuve. Et il aurait aussi été intéressant de sonder ces utilisateurs sur l’importance (ou pas) du bonus écologique dans leur choix de passer à un véhicule électrique (ce qu’avait fait l’Avere plus tôt cette année avec un autre échantillon).

Hier, nous vous rappelions que les particuliers français sont 24% à avoir choisi d'acheter une voiture électrique neuve plutôt qu’un véhicule thermique neuf sur les huit premiers mois de l’année 2024, une proportion supérieure à celle des entreprises. Pour que cette proportion augmente significativement, il faudra sans doute convaincre les automobilistes qui n’ont pas de maison particulière ni la possibilité de recharger à domicile. Et c’est probablement là où les progrès seront le plus difficile à faire, car l’expérience en voiture électrique n’est alors pas du tout la même.