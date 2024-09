Les Français achètent plus de voitures électriques que vous ne le pensez, mais...

On le répète depuis le début de l’année 2024 : les ventes de voitures électriques neuves stagnent ou baissent quasiment partout dans le monde. Elles se sont littéralement effondrées en Allemagne, à la suite de la suppression des aides à l’achat de ces modèles à la fin de l’année 2023. Elles baissent aussi légèrement en Europe et même en France, ces voitures électriques ne progressent plus après leur belle performance en 2023 et sur le début de l’année 2024.

Dans le détail, pourtant, il convient de faire la distinction entre les ventes auprès des particuliers et celles aux professionnels. Comme nous le rapportent les experts d’AAA Data, les flottes n’ont représenté que 22% des commandes de voitures neuves électriques en France sur les huit premiers mois de l’année 2024 contre 23% l’année dernière. Malgré cette légère baisse et grâce à de bons chiffres sur la première moitié de l’année 2024 avant le récent repli, il s’est tout de même écoulé 40 880 véhicules neufs électriques chez les flottes d’entreprise contre 39 877 sur la même période de l’année dernière.

Ce sont plutôt les livraisons de voitures électriques neuves aux loueurs courte durée qui sont en chute libre (un sujet récurrent sur Caradisiac) avec seulement 2 511 modèles sur les huit premiers mois de l’année contre 8 154 sur la même période en 2023.

Les particuliers achètent plus de voitures électriques

Du côté des particuliers en revanche, la progression est assez nette. Ils ne représentaient pas moins de 65% des ventes totales de voitures électriques neuves sur les huit premiers mois de l’année 2024, contre 61% l’année dernière (soit 123 123 autos livrées contre 106 291 sur les huit premiers mois de 2023). 24% d’entre eux ont préféré acheter une voiture neuve électrique que thermique sur cette période, contre 21% l’année dernière. Comme nous l’avions déjà constaté l’année dernière, les particuliers français achètent donc davantage de voitures électriques que les entreprises.

Il n’empêche que 76% des particuliers français continuent de préférer des autos neuves thermiques ou hybride et surtout, ces bonnes performances (par rapport à la moyenne des pays d’Europe) semblent liées à l’existence du bonus écologique. Il y a quelques mois, une étude de l’Avère rapportait que 48% des particuliers ayant acheté une voiture électrique ne n’auraient pas fait sans bonus écologique.

Par ailleurs, on s’étonne de la forte baisse de certains acteurs comme le Chinois MG : en grâce jusqu’à la fin 2023 avec sa MG4 électrique profitant du bonus, la marque accuse un repli de 32% sur les huit premiers mois de l’année 2024 alors même que ses concessionnaires conservent une remise généreuse pour combler l’arrêt de ce bonus écologique. Psychologiquement, les consommateurs seraient-ils moins enclins à acheter une voiture électrique neuve sans aide de l’état même s’ils ne la payent pas plus cher ? Ou bien est-ce l’arrivée de modèles concurrents plus compétitifs qui expliquent en partie ce constat ?

Une chose est sûre : pour que les ventes de voitures électriques neuves passent à la vitesse supérieure, il faudra que leurs seules qualités objectives justifient leur achat auprès de la clientèle particulière comme professionnelle. Va-t-on se rapprocher de ce moment avec l’arrivée de plusieurs modèles plus abordables comme la Renault 5 E-Tech, la Citroën ë-C3, la Volkswagen ID.2 ou sa cousine de chez Skoda ? Leurs constructeurs respectifs l’espèrent très fort.