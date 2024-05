Tesla sort le chéquier pour séduire les loueurs

Tesla tente d’apaiser la grogne des loueurs. Ces derniers, échaudés par la politique tarifaire d’Elon Musk, et les mauvaises conséquences sur la valeur résiduelle des modèles de la marque, rechignent à renouveler leurs commandes auprès du constructeur américain. Alors pour retrouver du crédit auprès des sociétés de leasing et des gestionnaires de flottes, Tesla n’hésite pas à sortir le chéquier. Depuis « la mi-2023, Tesla offrait des rabais non officiels jusqu’à 2 000 euros (2 134 dollars) sur ses Model 3 et Model Y, si ces véhicules étaient en stock » affirme le dirigeant (sous le sceau de l’anonymat) d’une des sociétés de crédit-bail interrogé par les journalistes Nick Carey et Marie Mannes.

Moins de confiance

Pour contrer le ralentissement de la demande de véhicules électriques à l'échelle mondiale et répondre à une concurrence croissante, en particulier de la part des fabricants chinois, Tesla n’avait pas hésité à baisser les prix de ses véhicules sur l’ensemble des marchés, y compris en Europe. Une démarche qui a impacté les résultats de ses plus gros clients en Europe, notamment les acteurs du B2B qui représentent près de la moitié des ventes d'automobiles.

Les sociétés de leasing achètent des voitures neuves et organisent des baux calculés sur la mesure dans laquelle elles pensent pouvoir les vendre à la fin du bail. La chute soudaine des prix des modèles Tesla a déprécié leurs valeurs résiduelles et coûté beaucoup d'argent aux sociétés de leasing. Sixt déclare avoir ainsi « réduit ses bénéfices 2023 de 40 millions d'euros (42,7 millions de dollars). »

Plus de défiance

Pour éviter que les loueurs ne boycottent Tesla, le constructeur met donc la main à la poche. Mais pas sûr que dans le contexte actuel cela suffise à rétablir la confiance entre les loueurs et la firme d’Austin. Arval, l'unité de location de voitures de BNP Paribas discute avec trois constructeurs automobiles chinois en vue d'acheter des VE. Quant à Hertz, la chute de la valeur des Tesla, dont le loueur avait acquis 100 000 véhicules pour verdir sa flotte, lui a fait perdre 460 euros « par voiture ». Pour Richard Knubben directeur général de Leaseurope, un groupe de crédit-bail présent dans 31 pays, « la valeur résiduelle des Tesla ont chuté si vite, je ne suis pas sûr que les rabais qu'ils offrent sont suffisants. »

Après la confiance, le temps de la défiance continue pour Tesla.