Les futures Alfa Romeo avec le "moins d'écrans possible"

Depuis la formation de la galaxie Stellantis, de nombreuses choses ont changé, chez PSA comme chez Fiat-Chrysler. A commencer par le transfert de Jean-Philippe Imparato, ex-patron de Peugeot vers l'Italie, où il a pris les rênes d'Alfa Romeo. Un sacré défi pour celui qui est "né dans une Giulia" et qui a été très rapidement envoyé de l'autre côté des Alpes, après la requête de Carlos Tavares au moment de l'officialisation de Stellantis.

Invité ce matin par nos confrères de BFM Business, Jean-Philippe Imparato a donné quelques détails intéressants sur le futur d'Alfa Romeo. Les autos seront toujours "centrées sur le conducteur" et devront véhiculer des émotions, et ce malgré l'absence de bruit en provenance du moteur à combustion. Alfa Romeo prépare en effet, comme beaucoup d'autres, sa mue et s'installe sur la voie du tout électrique.

"Alfa Romeo, j'ai un positionnement tout à fait particulier. Le pilote, le conducteur au centre, le moins possible d'écrans dans la voiture... Je ne vends pas un iPad avec une voiture autour, je vends une Alfa Romeo".

Alfa Romeo débutera sa vague d'électriques en 2024 pour passer au 100 % électrique dès 2027. Jean-Philippe Imparato a par ailleurs rappelé que la marque resterait en F1. Une marque italienne qui doit entamer sa révolution, alors qu'elle est probablement la plus populaire au monde : plus de 200 clubs officiels Alfa Romeo existent en effet à l'heure actuelle au niveau mondial.