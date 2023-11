Les grosses remises du mois : -15,4% sur la Volkswagen Golf, ça vous dit ?

Chaque mois, notre guide des promotions permet de trouver quelques remises intéressantes dans le marché automobile neuf actuel où les prix deviennent hélas de plus en plus élevés. Focalisons-nous sur les remises les plus généreuses.

Depuis quelques mois, la Volkswagen Golf de huitième génération a régulièrement droit à de jolies promotions dans son catalogue neuf à la commande. L’arrivée prochaine de la version restylée, qui sera officiellement dévoilée au début de l’année prochaine, n’est probablement pas étrangère à ces petits coups de pouce d’autant plus que la compacte allemande ne se vend plus aussi bien qu’à ses grandes heures.

Ce mois-ci encore, il est ainsi possible d’obtenir 5 000€ d’avantage client immédiat à l’achat d’une Golf dans sa version de base Life Plus (normalement affichée 32 395€) ou dans sa finition Match très légèrement plus chère (33 595€). L’Allemande est donc disponible à partir de 27 395€ une fois la remise déduite, ce qui correspond à une jolie baisse de prix de 15,4%. Et attention, elle dispose à ce tarif d’un bon niveau d’équipement de série avec la climatisation automatique tri-zone, les aides à la conduite de niveau 2, le système d’infotainement et de navigation Discover Media ou encore une caméra de recul. Le tout avec un moteur essence TSI de 110 chevaux accouplé à une boîte manuelle à six vitesses.

La Golf Match également bien placée

Proposée à -14,8%, la Golf dans sa finition Match a l’avantage d’offrir une présentation extérieure plus soignée par rapport à la Golf Life Plus avec également une extension de garantie d’un an en plus d’un équipement intérieur meilleur. Il est possible d’obtenir des remises encore plus généreuses chez Renault avec la Mégane, mais ces offres auront probablement de quoi faire réfléchir ceux pour lesquels l’image de la Golf reste très forte.