Les grosses remises du mois : le MG EHS hybride à -20%

Chaque mois, notre guide des promotions permet de trouver quelques remises intéressantes dans le marché automobile neuf actuel où les prix deviennent hélas de plus en plus élevés. Focalisons-nous sur les remises les plus généreuses.

Depuis le début de l’année 2024, Mg s’est organisé pour faire face à la suppression du bonus écologique français pour les véhicules électriques assemblés en Chine. A moyen terme, MG va construire une usine en Europe pour rendre à nouveau ses véhicules éligibles à ce genre d’aide gouvernementale mais avant cela, le constructeur pratique de grosses remises pour garder l’intérêt des clients.

MG a initialement annoncé un geste de 7 000€ pour ses modèles électriques (MG4, MG5, ZS et Marvel-R) mais cette belle remise concerne aussi le SUV EHS qui, en sa qualité d’hybride rechargeable, n’avait plus droit à aucune aide fiscale. C’est donc une aubaine pour ceux qui cherchent un modèle familial à prix cassé puisqu’il revient désormais à 28 490€ en prix de base au lieu de 35 390€. Le tout pour un véhicule à l’équipement assez généreux et offrant un bon niveau de confort malgré un groupe motopropulseur perfectible.

Bientôt remplacé par un tout nouveau modèle

Récemment restylé, cet Ehs doit passer comme le petit ZS à un tout nouveau modèle. Si elle pourrait se maintenir après le mois de février, la grosse remise valable pour l’EHS n’a pas vocation à rester longtemps. Rappelons que MG prépare activement le lancement de sa toute nouvelle MG3, une citadine hybride qui sera officiellement présentée au prochain salon de Genève 2024.