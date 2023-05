Les jeunes se soucient de l'écologie mais préfèrent partir en vacances en voiture

La question de l’impact de nos comportements sur l’écologie fait-elle réfléchir les Français au moment de partir en vacances ? D’après un sondage réalisé par l’Alliance France Tourisme et publié dans le Journal du Dimanche, la réponse est oui pour 53% des personnes interrogées. D’un âge compris entre 18 et 34 ans, ces répondants déclarent choisir parfois ou toujours leur moyen de transport en fonction de l’impact écologique. De quoi privilégier les vacances à la maison ou les randonnées à vélo pour dépenser le moins d’énergie possible ?

Pas tout à fait puisque la voiture reste le mode de transport des vacances le plus souvent privilégié par les personnes interrogées : 65% d’entre elles disent qu’elles partiront en vacances par les routes, juste devant l’avion (54%) et le train (35%). Notez qu'au vu des pourcentages, ces réponses semblent se cumuler. Toujours d’après ce sondage, seulement une personne sur dix profitera de son trajet en voiture pour faire du covoiturage. Et la conscience écologique relative aux transports semble avoir ses limites puisque 87% des personnes interrogées déclarent qu’elles accepteraient « sûrement ou probablement » un billet d’avion gratuit pour passer un week-end en Europe.

Moins qu’avant ?

L’année dernière, un sondage du club automobile Roole réalisé auprès de 1000 Français âgés de 18 à 75 ans indiquait que 73% des personnes interrogées déclaraient privilégier la voiture pour leurs trajets de vacances. Une proportion nettement supérieure à celle de ce nouveau sondage, qui s’explique peut-être par le panel différent au niveau de l’âge des personnes à qui l’on pose la question. A noter que d’après le nouveau sondage, 84% des Français choisissent leur moyen de transport en fonction du prix. Or, les trajets de vacances reviennent souvent moins cher en famille en voiture par rapport au train ou à l’avion. 49% de ces Français disent qu’ils partiront cette année en vacances en France, contre 37% en Europe et dans le reste du monde.