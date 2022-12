Les marques de Stellantis ont "10 ans pour survivre"

Suite à la fusion de PSA et de FCA au début de l’année 2021, le nouveau groupe Stellantis possède de nombreuses marques dans son portefeuille : Peugeot, Citroën, DS Automobile et Opel (anciennement PSA) mais aussi Fiat, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Ram, Jeep, Maserati, Lancia, Abarth et Vauxhall (anciennement FCA). Dès les premières semaines de l’existence du nouveau groupe, le patron Carlos Tavares a tout de suite précisé qu’il ne voulait supprimer aucune de ces marques, pas même Lancia pourtant mourante.

Dans les colonnes d’Automotive News, le chef des opérations de Stellantis en Amérique du Nord Mark Stewart rappelle tout de même que Carlos Tavares a donné dix ans à chacune des marques pour réussir à assurer sa survie. « Mais actuellement, tout le monde se débrouille très bien ce qui est super », précise-t-il. « Chacune de ces 14 marques possède une personnalité propre. Elles sont toutes très différentes, à vrai dire. Et elles doivent trouver chacune leur place sans nuire les unes aux autres. Les gens se demandent comment nous arrivons à gérer 14 enfants sans grosses difficultés, mais nous y arrivons ! »

Rendez-vous dans un peu plus de huit ans

Le bilan est actuellement encourageant et les plans très précis pour certaines marques comme Alfa Romeo, Maserati paraissent cohérents même si tout le monde attend de voir comment Lancia va pouvoir cohabiter avec les autres marques après sa résurrection. Mais d’ici la fin de la décennie, on imagine que Carlos Tavares regardera la comptabilité de manière très pragmatique. Après ces dix années, il n’aura sans doute aucune gêne à supprimer une marque si elle n’a pas réussi selon le plan...