Les meilleurs cabriolets d'occasion, de moins de 5 000 à plus de 20 000 €

Le marché de l'occasion obéit à une certaine saisonnalité. Il se vend plus d'auto en mars, juin ou décembre, que le reste de l'année. Et le marché plus spécifique encore du marché du cabriolet de seconde main, lui, est encore plus saisonnier, avec une concentration des ventes à partir des mois de mai/juin et une décrue à partir de septembre.

Pour résumer, les acheteurs achètent quand les beaux jours arrivent, et cessent (toutes proportions gardées) de s'intéresser à un cabriolet l'automne venu. Les ventes ne retombent pas à 0 évidemment, mais c'est l'idée.

Du coup, la loi de l'offre et de la demande jouant, les prix moyens augmentent à la fin du printemps, pour baisser à l'automne.

Et si l'on veut faire des bonnes affaires, c'est au cœur de l'hiver qu'il faut acheter. Nous sommes en mars, mais il n'est cependant pas encore trop tard pour faire de bonnes affaires.

Mais quels sont les modèles à privilégier ? Nous avons défini 4 budgets, de moins de 5 000 € à plus de 20 000 €, et sélectionné pour chacun d'eux les modèles les plus fiables, et au meilleur rapport prix/prestation. Sur cette page le plus petit budget, pour les autres, c'est pages suivantes.

Moins de 5 000 € : compliqué mais pas impossible

Pour ce budget réduit, on n'aura qu'un choix limité, et des cabriolets anciens. N'espérez pas pouvoir vous offrir un modèle d'après 2011, qui serait en vignette Crit'Air 1, c'est introuvable. Mais des modèles post 2006 en Crit'Air 2 (ou 3 pour les diesels), oui.

Elle n'a pas laissé un souvenir impérissable, c'est le moins que l'on puisse dire. Et c'est peut-être pour ça qu'on la trouve à des tarifs assez abordables sur le marché de la seconde main. En effet, des modèles 2007 à 2010, affichant en moyenne 170 000 km, se trouvent sous les 5 000 €. Ce seront malheureusement le plus souvent des diesels 2.0 TDCI 136, donc vignette Crit'Air 3. Les modèles essence sont rares, et mal motorisés par un 1.6 essence de 100 ch, d'ancienne génération, et très gourmand.

La fiabilité globale n'est pas mauvaise, mais les diesels de cette époque sont à surveiller au niveau du turbo, des injecteurs, de la vanne de recyclage des gaz d'échappement (EGR).

Quant aux prestations, elles sont tout à fait convaincantes. Confort, habitabilité, volume de coffre, comportement dynamique, système de toit efficace pour isoler des bruits et des éléments sont autant de points positifs.

La Peugeot 206 CC est un incontournable des coupés/cabriolet du début des années 2000. C'est elle qui a démocratisé le concept, après que la Mercedes SLK l'a remis au goût du jour.

Aujourd'hui, on trouve des modèles à petit prix, mais ils ne sont pas tous en bon état. Il faut privilégier ceux à l'entretien mécanique et carrosserie bien suivi, même s'ils ont un peu plus de kilomètres que d'autres. Le moteur 1.6 16v 110 est le plus présent en occasion, suivi du 2.0 16v 137 ch, puis du 1.6 HDI 110 ch. Les deux essence lui vont très bien. On surveillera les soucis électroniques sur le 2.0 et les bobines et joint de culasse sur le 1.6 16v. Le mécanisme de toit peut faire des siennes aussi avec le temps (capteurs de position). Mais globalement, les exemplaires qui roulent encore aujourd'hui sont fiabilisés. Pour 5 000 €, on trouvera des exemplaires 2002/2006 avec en moyenne 130 000 km, pour 3 000 €, les mêmes mais avec en moyenne 180 000 km.

La 206 CC est dynamique à conduire, un peu ferme de suspension en retour. Confortable à deux, elle devient juste avec des passagers, que ce soit en espace à l'arrière (c'est plutôt un cabriolet 2+2 qu'un vrai 4 places), ou pour les bagages quand le toit est ouvert.

C'est le grand frère de la 206 CC, au format compact. Plus spacieux, il peut accueillir 4 passagers dans un confort de bon aloi, même si les places arrière sont moins spacieuses que dans la berline 307. Le toit filtre très efficacement les bruits. Il ajoute du poids cependant, et cela se ressent en performances et à la conduite. Mais rien de rédhibitoire.

Pour le budget inférieur à 5 000 €, on trouve aussi bien des modèles d'avant restylage (avant fin 2005), que d'après celui-ci. Il faut privilégier ces derniers si possible, car la fiabilité a été largement améliorée après 2006.

C'est surtout l'état qui fixera le prix, mais en moyenne, les exemplaires essence 1.6 16v 110 et 2.0 16v 137 ch seront de fin 2005/2006/2007 et auront 150 000 km, pour environ 4 500 €. Pour moins de 4 000 €, le kilométrage moyen monte à 200 000 km.

Tous les modèles ne sont pas bons à sélectionner, du côté de la Mégane 2 CC. En effet, les diesels, et surtout le 1.9 dCi 120 ch, ont connu d'énormes soucis de fiabilité. Et si le 1.5 dCi 105/110 est mieux loti, il peut aussi avoir connu des soucis de circuit d'injection ou de coussinets de bielles. À la rigueur, et si vous tenez vraiment à un diesel, même par les temps qui courent, optez pour le très fiable et performant 2.0 dCi 150.

Il vaut mieux toutefois privilégier des modèles essence, bien plus fiables (seuls des soucis de bobines seront à surveiller). Le 1.6 16v 110/115 ch est un peu juste face au poids plus élevé du CC par rapport à la berline, mais le 2.0 16v 135 est très agréable, bien qu'un peu gourmand.

La Mégane CC est en tout cas habitable dans sa catégorie, avec un coffre convenable, surtout toit fermé. Elle a inauguré un toit panoramique vitré qui apporte beaucoup de luminosité dans l'habitacle, et est très confortable.

On trouve pas mal d'exemplaires, surtout en ce moment, sous les 5 000 €. Des modèles essence de 2006/2007 qui peuvent descendre entre 120 000 et 140 000 km. On trouve même à moins de 3 000 €, mais les kilométrages grimpent : pas moins de 160 000 km en essence, et plus de 200 000 km en diesel.

D'autres bons choix : Nissan Micra C+C essence, Volkswagen Golf 3 cabriolet, Renault Mégane 1 cabriolet, Ford Street Ka, etc.