Les Monster trucks à la Défense : des jouets en vrai

Si vous ne connaissez pas Tiger Shark, Demo Derby, Mega Wrex, Bone Shaker, Bigfoot, Gunkster ou HW 5-Alarm, c’est peut-être parce que vous avez dépassé l’âge de douze ans. Ou alors, vous n’appréciez que modérément ce spectacle typiquement américain, ou d’énormes pick-up juchés sur des roues gigantesques sautent par-dessus des obstacles, rebondissent et partent en vrille, voir en loopings. Car tous ces Wrex, Skark et Derby sont des Monster trucks qui se donnent en spectacle tout le week-end à l’Accor Défense Arena près de Paris.

Il serait très exagéré de parler de sport mécanique au sujet de cette exhibition. En revanche, elle relève d’un curieux concept : celui de retranscrire dans la réalité des jouets d’enfants. Car le spectacle offert dans cette salle susceptible d’accueillir 40 000 personnes n’est rien d’autre que la retranscription à grande échelle, et avec succès, des petites autos que l’on poussait en faisant « vrrrrrooooom ».

Mattel ne s’y est pas trompé, en exploitant dans le cadre de cette tournée planétaire, ses Hot Wheels. Ces petites autos du géant du jouet sévissent dans le monde entier depuis 56 ans en compagnie de leurs circuits, rampes et divers éléments de décor .

Des jouets en vrai, en grand et en bruyant

La tournée, qui s’arrête à la Défense ce week-end, s’appelle donc tout naturellement Hot Wheels Monster Trucks Live Glow Party, à prononcer sans respirer, et propose les dernières « créations » Mattel, en vrai, en grand et en bruyant. Un vrai fan ne ratera pour rien au monde le clou du spectacle : le dragon Transformer Arctigon. Évidemment, il crache le feu, comme tous ses congénères, mais lui, dispose en plus d’un atout que les autres n’ont pas : il crache du givre.

Pour assister au show, et retrouver dès dimanche à 14 heures, le bruit, la fureur, les fumigènes et même un camion de pompier qui virevolte, il en coûte 37,50 euros en tribune. Mais pour voir les Hot wheels de près et obtenir des autographes des pilotes, comptez 58,31 euros.