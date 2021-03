Les nouveautés des portes ouvertes de mars

A la fin de cette semaine, les marques proposeront des opérations portes-ouvertes. Une habitude à la mi-mars, et un grand classique de la vente automobile… mais qui retrouve de l'intérêt en ces temps covidés.

Le virus a en effet mis sur pause l'organisation des salons et rassemblements automobiles, qu'ils soient internationaux ou régionaux. Mais les marques n'ont pas stoppé le renouvellement de leur gamme. C'est donc directement dans les concessions que l'on découvre les nouveautés.

Ce qui n'est peut-être pas plus mal pour les vendeurs, qui peuvent voir plus de curieux franchir les portes de leur concession, du simple passionné qui finira toujours par se renseigner au client intéressé qu'il faudra finir de convaincre.

Parmi les grandes nouveautés de ces portes ouvertes de mars 2021, il y a une française : le SUV coupé Arkana, qui est même exposé en avant première dans les showrooms de Renault pour l'ouverture des commandes, avant le début des livraisons d'ici juin.

Chez Peugeot, la 508 PSE commence à se montrer dans les points de vente. Chez PSA/Stellantis, la vedette du début du printemps, c'est surtout le tout nouvel Opel Mokka. Il côtoie son frère Crossland restylé. Fiat a la Tipo Cross. Chez Volkswagen, on met en avant le nouveau Caddy.

Côté japonais, il faudra attendre le début de l'été pour voir le nouveau Nissan Qashqai. En mars, on découvre chez Mitsubishi l'Eclipse Cross restylé, avec motorisation hybride rechargeable. Suzuki lance ses Across et Swace. Lexus expose enfin l'UX électrique. Pour les coréens, Hyundai a le Kona restylé, lancé dans la foulée du tout nouveau Tucson.