Il y a encore quelques années, les nouveautés électriques se comptaient sur les doigts d’une main dans les principaux salons automobiles. Mais la tendance s’est totalement inversée en un laps de temps très court : désormais, la plupart des constructeurs n’exposent plus que des modèles électriques ou au moins hybrides sur les salons automobiles. Celui de Lyon n’échappe pas à cette règle puisque les nouvelles Peugeot 208 restylées, Jeep Avenger et autres Opel Corsa ne s’y montrent qu’en versions électriques en oubliant totalement les déclinaisons thermiques.

dailymotion Les nouveautés thermiques du salon de Lyon 2023 (vidéo)

Mais il est tout de même possible de trouver de nouveaux modèles thermiques dans les allées du salon de Lyon 2023. Chez Mercedes, par exemple, où la toute dernière Classe E trône sur le stand de la marque. Certes, c’est bien une 400e hybride rechargeable qui est exposée. Mais l’entrée de gamme E200 Avantgarde affichée à 64 750€, est bien équipée d’un moteur essence micro-hybride de 204 chevaux.

Chez Hyundai, la citadine i20 récemment restylée n’a pas droit à l’hybridation ni aux versions électriques (avec tout de même deux variante à 48 volts comme l'exemplaire exposé au salon). Dans sa version de base équipée d’un petit bloc essence de 84 chevaux, elle coûte 18 600€ c’est-à-dire 100€ de plus que la Renault Clio avec son moteur de 65 chevaux.

Chez Volkswagen, le T-Cross restylé évite lui aussi toute motorisation électrifiée et conserve une gamme essence « à l’ancienne » avec un premier prix fixé à 25 700€ pour le bloc trois cylindres de 95 chevaux. La nouvelle Passat, elle, offre des moteurs micro-hybrides et de vraies variantes hybrides rechargeables. Mais elle existe toujours en essence et diesel « tout court ».

Sa future cousine de chez Skoda, la Superb de quatrième génération, se montre aussi à Lyon dans une version camouflée. Elle ne dit rien de ses caractéristiques techniques mais elle reposera inévitablement sur la même plateforme MQB Evo avec des déclinaisons thermiques à 100% en entrée de gamme.

Terminons par la nouveauté thermique la plus extravagante de ce salon de Lyon, le Ford Bronco qui s’expose ici sans portières ni toit. Un gros bébé équipé d’un V6 de 335 chevaux coûtant 76 500€ au minimum, avec un malus 2023 de 38 250€ ou plus selon le prix d’achat. En 2024 en revanche, ce malus appliqué au Bronco sera de 60 000€ quel que soit la version et l’équipement. Outch…