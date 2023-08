La Hyundai i20 restylée (2023) coûte plus cher que la Renault Clio, mais...

Voilà une nouvelle preuve que Hyundai n’a plus besoin d’afficher des prix plus bas que celui des constructeurs automobiles européens historiques. Après un nouveau Kona électrique désormais affiché à plus de 40 000€ avec ses petites batteries, la version restylée de la i20 de troisième génération dévoile à son tour sa gamme de prix. Et ils n’ont naturellement rien de low-cost avec un tarif de base fixé à 18 600€ pour la finition Initia avec le petit bloc essence 1,2 litre de 84 chevaux.

C’est 100€ de plus qu’une Renault Clio de cinquième génération, elle aussi passée par la case restylage il y a quelques semaines. Avec un avantage d’équipement pour la Coréenne ? Pas vraiment même si elle fait l’effort à ce prix d’offrir la connectivité Apple Car Play & Android Auto (via un écran tactile central de 8 pouces), en plus de la présence d’un port USB C à l’avant et surtout d’une caméra de recul fournie de série. En revanche, la petite Hyundai bénéficie d’un moteur plus puissant à ce niveau de prix puisque la Renault Clio d’entrée de gamme dispose d’un moteur essence de 65 chevaux seulement.

Pas de i20 N pour l’instant

La i20 restylée coûte plus cher que l’ancienne puisque la variante d’avant restylage, toujours affichée au configurateur en ligne de Hyundai, coûte 17 600€ (mais elle profite d’un équipement de série moins bon ce qui explique en partie la différence de prix). L’addition de cette i20 restylée peut grimper jusqu’à 26 800€ pour le moteur essence de 100 chevaux à hybridation légère et boîte automatique en finition haut de gamme Executive. On ignore pour l’instant si la version sportive i20 N, désormais affichée au prix stratosphérique de 31 599€ hors malus (elle coûtait 27 800€ à son lancement en 2021), aura droit elle aussi à une mouture restylée.