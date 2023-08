Le nouveau Hyundai Kona Electric (2023) est beaucoup plus cher

Hyundai vient de présenter son Kona de seconde génération, déjà disponible en version hybride depuis quelques semaines. Le constructeur coréen donne cette fois les tarifs des variantes 100% électriques, qui sont sans surprise plus chères que l’ancien modèle affiché à 37 100€ en prix de base au catalogue. L’augmentation est sensible puisqu’en premier prix, le Kona Electric de seconde génération coûte 3 750€ de plus que la précédente mouture.

Ce prix de base de 40 850€ correspond à la finition de base Intuitive avec les petites batteries de 48,4 kWh, donnant droit à un moteur de 156 chevaux et à une autonomie maximale théorique de 377 km. Rappelons que l’ancien Kona Electric disposait de batteries plus petites (39 kWh), ce qui permet d’expliquer une partie de la hausse de prix. Quant aux grosses batteries de 65,4 kWh accouplées au moteur de 217 chevaux donnant droit à une autonomie maximale de 490 km, elles sont disponibles à partir de 44 250€ sur cette même finition de base Intuitive.

Plus cher que le Peugeot e-2008, mais…

Dans la catégorie des SUV électriques citadins, le Hyundai Kona est ainsi un peu plus cher que le Peugeot e-2008 dont l’addition démarre à 40 360€ dans sa finition Active. Mais le Coréen dispose tout de même d’un meilleur équipement de base avec notamment le régulateur de vitesse adaptatif et le système de maintien dans la voie en plus de jantes de 17 pouces ou d’une caméra de recul. Mais c’est nettement moins généreux que l’équipement de base du Smart #1 qui, à 40 315€, offre une dotation imbattable en plus d’une motorisation de 272 chevaux et de batteries de 66 kWh.

Mise à jour : l'ancien Kona Electric coûtait 37 100€ et non pas 35 100€ comme écrit précédemment. Nous nous étions basé sur un tarif affiché au site français qui était faux.