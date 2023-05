Hyundai i20 restylée (2023) : le changement dans la continuité

Il y a du mouvement dans la catégorie des polyvalentes. La Renault Clio a profondément revu sa face avant et la Peugeot 208 va très prochainement aiguiser ses crocs. Pour continuer à se battre dans ce segment, la Coréenne n’a d’autre choix que de se mettre à jour.

C’est pourquoi la marque s’est attelée à la partie avant via une nouvelle calandre, davantage dans le prolongement des projecteurs, et un bouclier au design plus agressif. De profil, seul le dessin des jantes (de 16 et 17 pouces) est revu. Quant à l’arrière, les designers ont retouché le graphisme des feux et le bouclier. Toutefois, ces changements sont assez subtils et ne sauteront pas aux yeux des passants.

Dans l’habitacle, la Hyundai i20 cru 2023, se dote dès l’entrée de gamme d’un écran LCD de 4,2 pouces, de ports USB-C, d’une fonction e-Call de deuxième génération via la 4G ainsi que des mises à jour de la cartographie à distance. Idem pour les équipements de sécurité (Hyundai Smart Sense) qui propose de série le système de freinage d’urgence prenant désormais en compte les cyclistes, et l’aide au maintien dans la voie.

En option, elle peut se doter de l’alerte arrière et de l’arrêt automatique lors d’une sortie de stationnement, de la surveillance des angles morts avec alerte lumineuse dans les rétroviseurs. Quant au régulateur adaptatif, il prend en compte la navigation afin d’anticiper l’allure dans les courbes et lignes droites sur autoroute.

Pour le moment, le constructeur n’évoque que la motorisation 1.0 T-GDi de 100 ch associée à l’hybridation, à boîte mécanique ou automatique DCT à sept rapports. Il est encore trop tôt pour savoir si le bloc 1.2 de 84 sera de la partie.

La fin de la sportive i20 N ?

La question du renouvellement de la version survitaminée N reste ouverte. Elle n’est plus au catalogue depuis mars dernier et Hyundai France n’est pas encore en mesure de nous indiquer si elle reviendra dans l’hexagone. Pour rappel, la i20 N est (ou était ?) affublée d’un bloc 1.6 turbo de 204 ch, associé à une boîte à six rapports et un différentiel à glissement limité mécanique. Elle fait donc partie des dernières représentantes des GTi puisque les Peugeot 208, Renault Clio ou encore Ford Fiesta « énervées » n’ont plus le droit de cité.