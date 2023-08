La nouvelle Mercedes Classe E coûte encore plus cher que la BMW Série 5

Quelques semaines seulement après la BMW Série 5, la Mercedes Classe E vient elle aussi de passer à une toute nouvelle mouture. La sixième génération dans l’histoire du modèle, même, dont le style extérieur se différencie un peu des autres berlines de la marque grâce à une inédite calandre encadrée de noir (un peu à la façon de certains SUV d’Audi il y a quelques années). Et après les prix de la BMW Série 5 disponible à partir de 62 800€ dans sa version 520i de 208 chevaux, voilà ceux de sa rivale de la marque à l’étoile.

64 750€, voilà donc le premier prix de la nouvelle Mercedes Classe E dans sa version E200 en finition Avantgarde Line, équipée de jantes de 17 pouces en série en plus des projecteurs LED, du grand écran tactile de 14,4 pouces sur la console centrale et du combiné d’instrumentation numérique de 12,3 pouces, de sièges en tissu noir, de sièges avant chauffants et partiellement électriques, du régulateur de vitesse adaptatif, d’un assistant de changement de voie, d’un avertisseur d’angles morts ou encore d’une caméra de recul. A noter que dans cette finition de base Avantgarde Line, les jantes de série sont d’office de 18 pouces sur la version 220d 4Matic (disponible à partir de 70 700€ en berline) et de 19 pouces sur les versions 300, 300e et 400e respectivement proposées à 72 950, 75 750 et 83 200€.

L’hybride rechargeable de 72 950€ à 90 200€

Les trois versions hybrides rechargeables se négocient à 72 950€ (E300e de 313 chevaux), 75 750€ (E300e 4Matic) et 83 200€ (E400e 4Matic de 381 chevaux). Outre la finition Avantgarde Line, il y a également les niveaux AMG Line (jantes de 19 pouces, kit extérieur AMG, sièges sport garnis en Artigo et microfibre, volant sport en cuir avec méplat, pédalier en aluminium...) et Exclusive Line (étoile sur le capot, sièges avant climatisés et électriques à mémoire, jantes de 18 pouces selon version, éclairage d'ambiance intégral, système audio 4D Burnmester...). En finition Exclusive Line, l’addition peut grimper jusqu’à 90 200€ pour la E400e 4Matic. A motorisation et dotation similaire, la nouvelle Mercedes Classe E est ainsi légèrement plus chère que la BMW Série 5 et l’Audi A6, cette dernière devant elle aussi passer à une nouvelle génération de modèle d’ici un an ou deux au maximum.