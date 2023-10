Les nouveaux Mercedes EQA et EQB ont droit au bonus écologique

Il y a quelques semaines, Mercedes a présenté les versions restylées de ses deux SUV compacts électriques. Les EQA et EQB n’évoluent que très peu sur le plan esthétique, à l’extérieur comme à l’intérieur. Ils ne changent pas non plus beaucoup sur le plan mécanique et se limitent désormais à deux versions chacun, le 250+ doté d’un moteur de 190 chevaux connecté à des batteries de 70,5 kWh et le 350+ équipé de deux moteurs de 292 chevaux en puissance maximale connectés à des batteries de 66,5 kWh.

Malgré leur positionnement « premium », ils font toujours l’effort d’offrir une version d’entrée de gamme sous les 47 000€ pour bénéficier du bonus écologique français de 5 000€, un point important pour la clientèle de ce genre de modèles même quand il s’agit de véhicules Mercedes. L’EQA 250+ Edition et l’EQB 250+ Edition sont ainsi facturés 46 950€ avec un bon niveau d’équipement de série (jantes de 18 pouces, caméra de recul, système MBUX, radars avant et arrière) avec comme seule absence notable le régulateur de vitesse adaptatif.

Plus luxueux, c’est beaucoup plus cher

On imagine que les clients opteront majoritairement pour cette finition « Edition » d’entrée de gamme car le reste de la gamme coûte beaucoup plus cher : respectivement 55 750 et 59 200€ pour les EQA 250+ et EQB 250+ en finition Progressive Line et Business Line, qui ne rajoutent que la peinture et des jantes spécifiques de 18 pouces en plus d’habillages de roue peints dans la couleur de la carrosserie, de sièges conforts à l’avant et d’un volant sport. En déduisant le bonus écologique de la version Edition, la différence tarifaire est respectivement de 13 800€ et de 17 250€ pour ces quelques options en plus ! La finition AMG Line, qui ajoute un design extérieur et intérieur plus sportif, ajoute encore 2 000€ de plus à l’addition finale.