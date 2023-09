Chez Mercedes en quelques mois, toute la gamme des modèles compacts a été restylée. De la Classe A au monospace Classe B en passant par les SUV GLA et GLB, mais aussi les deux SUV électriques EQA et EQB qui s’offrent eux aussi un lifting dont les visiteurs du salon de Munich 2023 ont la primeur. Il s’agit de la dernière amélioration technique pour cette famille de modèles, qui sera remplacée progressivement à partir de 2024 par les véhicules de la nouvelle famille MMA. Les Classe A et B pourraient d’ailleurs disparaître, mais pas l’EQB qui reviendra sous une autre forme (tout comme l’EQA).

dailymotion Mercedes EQB restylé - En direct du salon de Munich 2023 (vidéo) : en attendant la MMA

En attendant donc, l’EQB reçoit à peu près les mêmes modifications technologiques que son petit frère l’EQA avec des optiques différentes, quelques modifications à l’avant comme à l’arrière ou une interface numérique améliorée à bord.

Deux tailles de batteries

Contrairement à la plupart des modèles électriques du marché (et comme l’EQA), le Mercedes EQB impose des batteries plus petites (66,5 kWh de capacité contre 70,5 kWh) dans ses versions bimoteur plus puissantes (EQB 300 de 228 chevaux et EQB 350 de 292 chevaux) par rapport à la variante EQB 250+ monomoteur de 190 chevaux, en raison de contraintes liées à la place disponible dans le châssis. Pour atteindre l’autonomie maximale de 536 km (en légère progression par rapport à l’EQB d’avant restylage grâce à un travail sur l’aérodynamisme et des pneus au profil différent), il faudra donc se contenter de la version la moins puissante. Et les prix ? Pour l’instant, on ne les connaît pas.

J'aime Je n'aime pas

L’instant Caradisiac

Comme tous les modèles électriques compacts de Mercedes actuel jusqu’à l’EQC, l’EQB est un modèle thermique converti en voiture électrique. Mais dès l’année prochaine, toutes les nouveautés compactes de Mercedes adopteront l’approche inverse : elles seront d’abord conçues pour être électriques avant de pouvoir embarquer une motorisation thermique.