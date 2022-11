Les nouvelles marques "tendance" : Polestar et MG cartonnent sur Google, Lotus en embuscade

C'est une étude qui nous vient du pays des kangourous et des Holden V8, l'Australie. En effet, le comparateur d'assurance "compare the market", dont l'animal mascotte, le furet, vous rappellera quelque chose, a cherché à savoir quelles étaient, au niveau mondial, les marques les plus tendances sur le web.

Cela veut dire que l'on ne parle pas ici des marques qui sont les plus recherchées, mais seulement celles pour lesquelles l'intérêt, depuis 4 ans, a augmenté. En gros, celles qui passionnent de plus en plus les foules, ou les acheteurs potentiels.

Et la nuance est de taille, car si les marques qui intéressent le plus sont toujours les mêmes : Toyota, BMW, Volkswagen, Honda ou Tesla, ce ne sont pas celles dont l'attrait est grandissant.

En étudiant les chiffres du moteur de recherche Google, via leur outil "Google Ads keyword planner", Compare the market a fait le rapport entre le nombre de requêtes effectuées entre juillet 2018 et juin 2019, et celui des requêtes effectuées entre juillet 2021 et juin 2022.

Et là, Toyota, BMW et consorts sont dans les choux.

La marque qui a le plus progressé est en effet Polestar, la division auparavant sportive de Volvo, qui est devenue une marque à part entière et qui vend aujourd'hui des modèles 100 % électriques. De 1,36 million de recherches, la marque est passée à 12 millions, ce qui représente une progression phénoménale de 781,7 % ! Vous me direz, pas compliqué quand on part de si bas, et vous avez raison. Reste que cette nouvelle attractivité est bien réelle, portée par les sorties des Polestar 2 et Polestar 3.

En seconde place sur le podium de la tendance, la marque battant désormais pavillon chinois MG. De 6,5 millions de recherches en 2018/2019, elle est passée à 14,76 millions, soit une progression de 127,1 %. Faut-il y voir un effet de la sortie des modèles de nouvelle génération ZS, EHS, Marvel R et MG 4 et 5 ? Absolument !

Enfin, Lotus, qui n'est pas morte loin de là, puisque passant de presque 8 millions de recherches à 16,88, elle progresse de 112,2 %, signe d'un regain d'intérêt, porté par la sortie assez récente de son SUV électrique, l'Eletre ? Peut-être pas seulement, car c'est trop récent.

Nous avons comparé les résultats du comparateur d'assurance avec ce que donnent les chiffres de Google Trends (compteur de requêtes sur le moteur de recherche), sur la période janvier 2018/octobre 2022, et les courbes confirment globalement en effet la notoriété grandissante de ces marques (moins marqué pour Lotus tout de même). Mais MG semble largement plus intéresser les internautes que ne le dit l'étude australienne.

Après ces trois premières marquent qui occupent le podium de la "tendance en hausse" des recherches Google, d'autres marques progressent (en réalité toutes, mais dans des proportions différentes). La suite du classement se compose d'un étonnant Rolls Royce, de Kia, McLaren, Tesla, Porsche, Aston Martin et Koenigsegg.

On remarquera qu'au niveau du volume de recherches et non de leur progression, c'est Toyota, Tesla, BMW et Honda qui sont en tête.

Lien vers les résultats complets de l'étude : https://www.comparethemarket.com.au/car-insurance/features/car-trends/