Les nouvelles propulsions Mazda pour début 2022

2022 devrait être une année très mécanique pour Mazda. Alors que la grande partie de l'industrie automobile parle moteur électrique et batterie, Mazda, qui a débuté lui aussi son aventure de la voiture zéro émission, n'en oublie pas les pièces mécaniques en mouvement. En plus du moteur rotatif qui ferait son retour l'année prochaine sous la forme d'un prolongateur d'autonomie sur une hybride, voilà que se profile l'arrivée du nouveau moteur six cylindres en ligne.

Le très sérieux média nippon Nikkei précise que l'entrée en production est prévue pour début 2022, d'une source de fournisseurs de Mazda. Nos confrères japonais annoncent que le remplaçant du CX-5 sera renommé CX-50 et adoptera ce six cylindres en ligne, décliné en 3.0 et 3.3 litres. Cela illustrerait la rumeur annonçant que Mazda monterait en gamme et irait concurrencer des marques premium, notamment allemandes.

Ce nouveau moteur ira logiquement de pair avec une nouvelle plateforme à transmission arrière, ce qui renforcerait encore l'information d'une vraie montée en gamme de Mazda. Mais, vous vous en doutez peut-être, il a déjà fort à parier que ce genre de véhicule ne verra pas le jour en France dans un marché bien trop dur en matière de fiscalité.