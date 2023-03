Les objectifs impressionnants de l'ID.Buzz, le van électrique de Volkswagen

Le nouveau Volkswagen ID.Buzz coûte très cher. Et son autonomie réduite sur l’autoroute posera sans doute problème à ceux qui envisagent ce genre de véhicule pour les grands voyages au long cours. Mais le van électrique du constructeur allemand a un gros avantage : il affiche un design qui fait craquer tout le monde. Voilà pourquoi l’ID.Buzz profite déjà d’un excellent démarrage commercial, avec 10 800 unités produites en 2022 et déjà 32 000 exemplaires écoulés depuis son arrivée sur le marché.

Et il semblerait que le succès ne fasse que commencer pour l’utilitaire hors normes de Volkswagen. Les communicants de Volkswagen ont en effet expliqué aux journalistes d’Automobilewoche que le rythme de production du van va beaucoup augmenter. Rien qu’en 2023, le constructeur table sur environ 44 000 exemplaires vendus dans le monde. Mais il est prévu que ce niveau de production augmente encore sensiblement à partir du milieu de l’année prochaine, moment où le Transporter T6.1 doit disparaître de l’usine de Hanovre pour laisser davantage de place à l’ID.Buzz. A cette date, la capacité de production du van électrique doit atteindre les 650 à 700 unités par jour. Soit plus de 150 000 exemplaires par an !

Une des meilleures ventes électriques du monde ?

Des chiffres qui permettraient actuellement de positionner l’ID.Buzz dans le top 10 actuel des voitures électriques les plus vendues dans le monde, même si ces niveaux devraient encore augmenter dans les années prochaines. A noter que l’ID.Buzz arrivera sur le marché américain en 2024, ce qui aidera forcément à gonfler les ventes. L’ID. Buzz proposera aussi prochainement une version longue avec des batteries encore plus grosses. Précisons qu’outre cet ID.Buzz et le récent Multivan T7 thermique, Volkswagen doit remplacer bientôt son Multivan utilitaire T6.1 par un nouveau modèle conçu en collaboration avec Ford.