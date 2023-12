Les occasions de moins de 10 ans ont la forme

La voiture d’occasion se porte mieux et cela semble être une tendance de fond. Hormis le mois de septembre qui a accusé une baisse de 2,8 %, le marché est dans le « vert » depuis cet été et novembre a continué de progresser. Les chiffres de AAA Data font état d’une belle hausse de 6 % avec 441 424 immatriculations. Il convient toutefois de nuancer ce score puisque le mois de novembre 2022 n’était pas glorieux. C’était le pire résultat observé sur les six dernières années.

Ce sont les occasions de moins de 10 ans qui sortent leur épingle du jeu. Celles de moins de cinq ans progressent de 7,5 % (136 265 exemplaires), celles âgées de cinq à dix ans ont encore connu davantage de succès avec + 8,6 % (93 090 unités). Les plus de dix ans, qui représentent près de la moitié du marché avec 48 % s’adjugent un + 4,2 % (212 069 exemplaires).

Globalement, le marché de l’occasion reprend des couleurs pour plusieurs raisons. Puisqu’il est lié à celui du neuf, il profite de l’amélioration de la production, des livraisons et des ventes de voitures neuves. Les professionnels de l’occasion voient leur stock croître, avec à la clé un marché moins tendu.

À l’opposé, ce sont les voitures les plus anciennes qui accusent le coup. Les modèles Crit’Air 3 (- 4 %), les Crit’Air 4 (- 7,7 %), les Crit’Air 5 (- 12 %) et les non classés (- 4,7 %) ont plus de difficulté à trouver preneur. La mise en place des ZFE-m n’est pas étrangère à ce phénomène. Pour preuve, les Crit’Air 0, 1 et 2 connaissent un très fort engouement avec respectivement + 89 %, + 14 % et + 7 %.

La Renault Zoé devant en électrique

AAA Data indique que les voitures électrifiées, c’est-à-dire électriques et hybrides, ont représenté 8 % des transactions, en progression de 22 %.

Celle qui truste la première place des voitures électriques est la Renault Zoé. Un résultat qui s’explique notamment par sa durée de commercialisation puisque la citadine est sur le marché depuis 2012. Le modèle hybride le plus vendu n’est pas français, mais assemblé dans l’hexagone : la Toyota Yaris Hybrid. Du côté des hybrides rechargeables, c’est le Peugeot 3008 qui s’impose, encore une voiture française.