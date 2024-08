Les phares de nos voitures deviennent intelligemment communicants

Un premier palier, un second. Face à l’étroit escalier en béton, la porte s’ouvre sur un long tunnel de 80 mètres tout en sobriété. Murs et sols bruts. Aucune fioriture. Cela ressemble à garage souterrain. Trompeur dépouillement. Le lieu abrite le centre d’essai des systèmes de visibilité Valeo. Ici, l’équipementier teste les futures technologies d’éclairage de nos voitures dans toutes les conditions de conduite.

Développés sur simulateurs, les systèmes de « visibilité » passent obligatoirement par ce « tunnel » pour leur mise en conformité. Viennent ensuite les essais dynamiques en roulage sur circuit, prémices d’une mise à la route sur différents modèles automobiles. C’est comme cela que Valeo a développé son tout nouveau phare matrix haute définition.

Priorité à la sécurité

La nouvelle optique s’appuie sur la technologie de l’éclairage matriciel Multibeam LED connue depuis une dizaine d’années. Chaque faisceau du module illuminant une portion de la chaussée agit de façon autonome et permet un éclairage dynamique et adaptatif. Couplée aux ADAS, principalement à la caméra embarquée du véhicule, l’optique lumineuse récupère les informations transmises en permanence pour auto adapter sa zone de luminosité aux circonstances de circulation. La pixélisation de certaines LEDs permet ainsi de rouler plein phare sans aveugler l’automobiliste d’en face. Si le principe n’est pas nouveau, les progrès qui y ont été apportés sont considérables

De l’éclairage à la scénographie.

L’effort porte d’abord sur la multiplication du nombre de LEDs dont le nombre par optique a été multiplié par plus de 200 (de 84 à 20 000 faisceaux). Cela permet d’affiner la qualité du champ lumineux et d’offrir à l’automobiliste un meilleur confort de conduite nocturne. « La zone d’ombre lors de la pixélisation des LEDs devient quasi imperceptible pour le conducteur », affirme Pierre Emmanuel Strohl, directeur de la recherche et de l’innovation chez Valeo Systèmes de Visibilité. Et de pointer la meilleure réactivité du système. « S’il y a plusieurs voitures d’affilée les phares sont capables d’éclairer entre chaque voiture ce qui était impossible auparavant avec une plus faible définition. » Il est également possible de signaler la présence d’un piéton, d’un cycliste ou d’un animal sur le bord de la route par une impulsion lumineuse directionnelle, sans pour autant les éblouir. Il est même possible d’annihiler l’auto-éblouissement au croisement d’un panneau de signalisation réfléchissant. « Avec ce système nous prenons la mesure de la scène et on projette la lumière exactement là où on veut », précise-t-on chez Valeo.

Communiquer avec son environnement

L’éclairage permet également la projection au sol de motifs de sécurité indiquant la distance, le verglas, le passage de ligne ou encore la circulation à contresens. La projection d’image du gabarit du véhicule s’avère également comme une nouvelle aide à la conduite. « Nous avons développé des algorithmes puissants avec de l’IA intégrée afin de pouvoir adapter la lumière complètement à l’environnement », renchérit Pierre Emmanuel Strohl. Cela pourrait même être proposé comme une assistance à la conduite au même titre que l’allumage automatique des feux de détresse.

Les limites de la réglementation

Les matrix HD peuvent projeter sur la route une multitude de signaux. Des informations pour le conducteur, mais aussi pour les autres usagers de la route, comme l’envoi de passages cloutés virtuels pour inviter les piétons à traverser. Les feux arrière peuvent avertir le véhicule qui suit d’un potentiel danger. Les phares peuvent dessiner n’importe quel dessin au sol et même se transformer en projecteur, capables de diffuser un film. Les possibilités de personnalisation sont immenses. Mais pour l’heure le frein réglementaire interdit tout un champ d'application technologiquement possible. « Les homologations demeurent nos facteurs limitant sur l’implémentation de nouvelles fonctions », explique Valeo. Des discussions sont d'ailleurs en cours pour faire évoluer les règles. Ce type d’éclairage demeure pour l'heure l'apanage des véhicules premium. En attendant leur démocratisation, d’ici une dizaine d’années.