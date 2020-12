Les premiers Seat Tarraco e-Hybrid sortent des chaînes

Seat annonçait en août 2019 l'arrivée de son SUV Tarraco hybride rechargeable e-Hybrid. Plus d'un an plus tard, les premières unités sont produites par les ouvriers de la structure allemande située à Wolfsburg. Le Seat Tarraco e-Hybrid fera carrière aux côtés des autres modèles électrifiés de la firme ibérique Leon e-Hybrid et Mii electric.

La partie technique du Seat Tarraco e-Hybrid est confiée à un ensemble mécanique comprenant un bloc essence 1,4l TSI de 150 chevaux et un moteur électrique de 115 chevaux. De quoi offrir une puissance cumulée de 245 chevaux pour 400 Nm de couple. La version e-Hybrid prend ainsi la place de la déclinaison la plus musclée de l'offre du Tarraco. Du côté des performances, l'exercice du 0 à 100 km/h est réalisé en un peu plus de 7 secondes tandis que la vitesse maximale atteint 205 km/h. Sa batterie de 13 kWh permet de circuler jusqu'à 49 kilomètres sans démarrer le moteur thermique.

Les premiers exemplaires du Seat Tarraco débarqueront dans les concessions début 2021. Le modèle sera commercialisé via les finitions Xcellence et FR.