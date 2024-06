Les prix du nouveau Peugeot 5008 en électrique, hybride et thermique

Après le nouveau 3008 de troisième génération, Peugeot dévoile les prix de son grand frère le 5008 de troisième génération. Version allongée du SUV familial, ce nouveau 5008 concurrence les Renault Espace, Nissan X-Trail, Skoda Kodiaq et autres modèles capables d’accueillir sept occupants.

Sans surprise, il coûte un peu plus cher que son petit frère. Comptez sur un prix de base de 40 490€ dans sa finition Allure avec le moteur essence à hybridation légère de 136 chevaux accouplé à une boîte de vitesses automatique à double embrayage, soit 2 000€ de plus que le 3008 équipé du même groupe motopropulseur. Ce 5008 de base bénéficie aussi d’une remise immédiate abaissant le prix à 39 690€ actuellement.

Même chose pour le E-5008 100% électrique, doté comme le E-3008 d’un moteur avant de 210 chevaux connecté à des batteries de 73 kWh (avec une autonomie maximale WLTP annoncée à 502 km) : en finition Allure, il coûte 46 990€. Dans sa finition haut de gamme GT, il coûte 51 490€ et n’a pas droit au bonus écologique de 4 000€ contrairement au E-3008 GT qui fait l’effort de s’afficher à 46 990€.

Une version hybride rechargeable à partir de 44 990€

Ce nouveau 5008 existe aussi dans une version hybride rechargeable de 195 chevaux en puissance cumulée, composé d’un moteur électrique de 125 chevaux et d’un bloc thermique de 150 chevaux. Elle s’affiche à 44 990€ en finition Allure et à 49 490€ en finition GT. Sachant qu’elle coûte un tout petit peu plus cher que l’électrique après bonus écologique et qu’elle échappe évidemment au malus avec ses batteries de 17,8 kWh permettant une autonomie électrique maximale de 78 km, elle aura peut-être la préférence des flottes (si elles ne se contentent pas du petit moteur essence de 136 chevaux).

En location avec option d’achat sur 37 mois et 30 000 kilomètres, le nouveau 5008 démarre à 390€ par mois en finition Allure avec l’essence de 136 chevaux, à 450€ avec l’électrique de 210 chevaux et à 480€ avec l’hybride rechargeable de 195 chevaux.