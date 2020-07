Les promos pour réduire son budget auto pendant les vacances : entretien, carburant…

Carburants : quelques astuces pour des pleins moins chers

Premier constat : le plein des vacances 2020 sera bien moins onéreux que celui de 2019. Fin juin, le litre de gazole était en France à 1,23 € en moyenne, celui de sans-plomb 95 E10 à 1,32 €. Il y a un an, les prix étaient de 1,42 € et 1,48 €. Soit un écart jusqu'à 19 centimes par litre pour le gazole.

La note peut être plus légère grâce aux opérations de carburant à prix coûtant qui sont nombreuses l'été. Géant/Casino et Intermarché en proposent régulièrement à l'échelle nationale, ce qui fait gagner quelques centimes par litre.

Des applications sur smartphone (Essence&Co, Gaspal, Gasoil Now…) et un site gouvernemental permettent aussi de connaître les prix et de trouver la station la moins chère près de vous ou le long d'un itinéraire.

Lors de vos trajets sur l'autoroute, pensez à faire le plein dans un supermarché proche d'une sortie. Osez aussi lever le pied ! En plein débat sur l'abaissement de la limitation de vitesse à 110 km/h, notre test a montré une différence flagrante de consommation entre 110 et 130 km/h.

Testez l'E85 ! Offre intéressante chez Speedy : la marque pose un kit de conversion E85 sur votre auto et vous laisse le tester pendant un mois. Si vous êtes satisfait, le paiement du kit (forfait dès 750 €) se fait après le mois d'essai. Mais si vous n'êtes pas satisfait, Speedy le retire gratuitement, vous n'avez rien à régler. Vous pouvez donc essayer ce carburant qui coûte 70 centimes le litre. Valable jusqu'au 8 août.

Changer de pneus : jusqu'à 120 € de bons d'achat

: pour l'achat et la pose de pneus été, hiver ou CrossClimate, la marque offre jusqu'à 100 € sous forme d'un bon d'achat à utiliser dans l'année qui suit dans le magasin où l'achat/pose a été réalisé (valable jusqu'au 2 août). Chez Speedy (mais via le site web), 50 % du montage est offert. Goodyear et Dunlop : pour l'achat et le montage de pneus, la marque offre jusqu'à 120 € sous forme d'un bon d'achat à utiliser dans l'année dans le magasin où la prestation a été effectuée (valable jusqu'au 25 juillet).

Vidange : jusqu'à 25 % de remise

Euromaster offre la TVA sur le forfait vidange (avec remplacement jusqu'à quatre filtres), soit une remise de 16,67 %. Chez Vulco, c'est - 20 % sur le forfait vidange entretien avec jusqu'à 5 litres d'huile. Chez Speedy, c'est 25 % de remise sur le forfait Basic (vidange, filtre, joint de bouchon).

Forfait révision : jusqu'à 25 % de remise

Chez Speedy, remise immédiate de 25 % sur la prestation révision constructeur (hors prestations complémentaires suivantes : filtre à particules, amortisseurs et courroie de distribution).

Climatisation : jusqu'à 25 % de remise

Du côté de Speedy, on fait - 20 % sur le forfait révision climatisation ou recharge climatisation (véhicules avec gaz R134a). Chez Midas, le forfait de départ recharge climatisation est à 59 € au lieu de 79 €, soit - 25 %. Dans le réseau Citroën, 30 € de remise sur le forfait recharge.

Entretien : des pièces à - 25 %

: chez Euromaster, la TVA est offerte sur l’achat d'un kit de distribution, sous réserve d’être posé le même jour. Chez Vulco, c'est - 25 % sur les kits Dayco ou Gates. Sur le site de Feu Vert, on a - 10 % sur le forfait remplacement et pose, à 292,50 € au lieu de 325 €. Batterie : chez Feu Vert, 30 € offerts pour la reprise de votre ancienne batterie et l'achat d'une nouvelle batterie Vatra.

L'équipement : jusqu'à - 30 % sur des coffres de toit

Essuie-glaces : Vulco propose 25 % de remise sur les balais de la marque Valeo (hors Clip&Go).

: Vulco propose 25 % de remise sur les balais de la marque Valeo (hors Clip&Go). Huile : Feu Vert propose jusqu'à 30 % de remise sur des bidons d'huile Elf et Total.

: Feu Vert propose jusqu'à 30 % de remise sur des bidons d'huile Elf et Total. Produits d'entretien : Point S annonce 15 % de remise sur ses produits (entretien vitres, plastique…). Chez Feu Vert, il y a une opération "un acheté, un offert" sur plusieurs produits.

: Point S annonce 15 % de remise sur ses produits (entretien vitres, plastique…). Chez Feu Vert, il y a une opération "un acheté, un offert" sur plusieurs produits. Coffre de toit : Norauto a une sélection de coffres de toit de sa marque avec jusqu'à - 30 %.

: Norauto a une sélection de coffres de toit de sa marque avec jusqu'à - 30 %. Porte-vélos : Norauto a une sélection de porte-vélos de sa marque avec jusqu'à - 20 %.

: Norauto a une sélection de porte-vélos de sa marque avec jusqu'à - 20 %. Remorques : Feu Vert a de nombreuses remises sur des remorques de sa marque et Erdé (jusqu'à - 20 %).

Pour éviter les PV : les promos Coyote

Waze est bien sûr un très bon outil et il est gratuit ! Clairement, il suffit largement, en plus de vous conseiller le chemin avec le moins de bouchons possibles, il vous alertera de la présence des radars. Mais si vous roulez beaucoup tout au long de l'année, le spécialiste Coyote peut être un investissement rentable, surtout si vous enchaînez à rythme régulier les petites prunes.

Deux types d'offres en ce moment chez Coyote : les boîtiers sont en promo, avec notamment le Coyote mini à 119 € au lieu de 179 €, mais il faut ajouter un an d'abonnement au service, à 12,99 € par mois. Bien plus intéressant, l'application Coyote sur smartphone, qui combine navigation et alertes dangers et trafic, est à 49,99 € l'année au lieu de 65,99 €. Offre valable jusqu'au 14 juillet.

Sur l'autoroute : quelques portions gratuites et un menu à 5 € Certaines personnalités politiques avaient demandé un geste sur le prix des péages cet été, après la crise du coronavirus. Sans surprise, l'idée n'a pas été retenue ! Mais l'autoroute n'est pas toujours payante. Il reste quelques portions encore gratuites. Il y a notamment l'A75 entre Clermont et Béziers (mais avec le Viaduc de Millau payant) ou l'A68 après Toulouse et jusqu'à Albi. Un site dresse une carte des secteurs gratuits. Pour la pause déjeuner, mieux vaut prendre son pique-nique, ce sera assurément moins cher… et cela évitera un tour dans la boutique en ces temps de coronavirus. Mais si vous n'avez rien avec vous, l'opération Croq'Malin est renouvelée : c'est une formule pique-nique à 5 € maximum, avec selon les magasins un sandwich ou une salade, une boisson et un petit dessert (compote, yaourt).

Les offres Midas, Speedy et Euromaster sont valables jusqu'au 15 août. Pour Norauto, c'est le 25 août. Chez Vulco, c'est le 25 juillet. Feu Vert c'est le 11 juillet.