Les salariés incités à rouler à 110 km/h

Évoquée en fin d’année puis retoquée par la Première ministre Élisabeth Borne, l’idée de limiter la vitesse à 110 km/h sur autoroute pointe à nouveau le bout de son nez. Cette fois-ci, la réduction de la vitesse s'invite dans le cadre de l’activité professionnelle.

Abaisser la vitesse de 20 km/h sur l’autoroute permet un gain d’émission de CO2 et de consommation de l’ordre de 20 %, et cela ne représente qu’une perte de trois minutes sur un trajet de 50 km. Voilà les arguments de la Ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, pour inciter les salariés à lever le pied lors de leurs déplacements professionnels.

Cette demande est formulée auprès des grandes entreprises, dont celles du CAC40 et du SBF120 afin qu’elle soit inscrite dans leurs discussions de dialogue social afin « d’ancrer la sobriété dans le temps ». L’objectif final est de parvenir à une « réduction de 40 % de la consommation d’énergie » du pays d’ici 2050.

Des objectifs chiffrés demandés

Si les entreprises ont globalement bien respecté le plan de sobriété avec une baisse significative des consommations de gaz et d’électricité cet hiver, les consommations de carburant n’ont pas reculé en 2022 par rapport à 2021 a relevé la Ministre de la Transition énergétique. Le gouvernement demande aux entreprises de « fixer des objectifs chiffrés de baisse de consommation d’énergie » et de « faire valider ces objectifs par des instances internes élevées comme le conseil d’administration ou de comex » et enfin de les « publier sur internet ou sur des plateformes dédiées à l’image de "les entreprises s’engagent". »

Par ailleurs, l’Ademe fait savoir via sa dernière étude que le télétravail a peu d’impact sur la consommation d’énergie. En revanche, il permet un gain de consommation d’énergie de 20 à 30 % lorsqu’un site est fermé pour la journée.