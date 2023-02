Les sociétés de leasing facturent au prix fort les voitures électriques

« En France, le loyer mensuel demandé par les sociétés de leasing pour une location de longue durée est en moyenne 56 % plus élevé pour un véhicule électrique que pour son équivalent thermique ». Voilà ce que révèle l’étude* de la Fédération européenne pour le transport et l’environnement.

Elle démontre ainsi que les sociétés de leasing ne prennent pas en compte les récentes évolutions du marché. Les valeurs de revente augmentent, sans que cela se répercute sur le loyer. Au total, T&E a analysé 2,7 millions de prix de voitures d’occasion dans les cinq plus grands pays européens (Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie et Espagne) pendant plus de cinq ans, de janvier 2017 à juin 2022. Leur conclusion : le prix de revente des VE se rapproche de plus en plus des modèles thermiques.

T&E met en exergue le cas de la France : « en 2017, une société de leasing qui revendait une voiture électrique vieille de trois ans pouvait espérer récupérer 37,3 % du prix d’achat initial. En 2022, pour une voiture électrique de trois ans, la société de leasing récupérait 43,4 % du prix d’achat ». T&E indique également une progression des modèles thermiques, mais dans des proportions moindres (46,6 % en 2017, 49,8 % en 2022). Problème, ces sociétés profitent des valeurs résiduelles plus favorables, tout en maintenant des loyers élevés.

12 millions de véhicules en Europe

En plus de pratiquer des prix de leasing élevés, ce qui limite le développement de la voiture électrique et donc la transition énergétique, ces sociétés sont des acteurs très importants en Europe. En effet, elles gèrent un parc de 12 millions de véhicules et mettent chaque année en circulation plus d’un véhicule neuf sur cinq (22 % des immatriculations en 2022).

T&E met aussi le doigt sur le fait que ces sociétés soient souvent détenues par des banques et des constructeurs automobiles, comme Renault (RCI Bank), BNP Paribas (Arval), Société Générale (ALD Automotive et Leaseplan), ont réalisé des profits records en 2022. À titre d’exemple, LeasePlan a enregistré un résultat net de 1,93 milliard d’euros (+ 90 % par rapport à 2021).

Enfin, Transport & Environment pointe également le manque de transparence de ces sociétés : « aucune des dix principales sociétés de leasing n’a voulu communiquer à T&E sa part de véhicules 100 % électriques dans le renouvellement de sa flotte ». D’après les données de la Fédération, 7,5 % des nouvelles immatriculations dans le secteur du leasing étaient des VE, contre 18,5 % pour les ménages privés, en France.





(*) T&E a démarché anonymement les principales compagnies de leasing en se présentant comme un particulier souhaitant louer un véhicule en leasing, électrique ou thermique. Les devis reçus ont ensuite été retraités (hors TVA, application de la fiscalité relative aux véhicules professionnels) pour obtenir une estimation des offres proposées aux clients professionnels (entreprises et administrations).