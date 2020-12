Les Superchargers Tesla vont-ils s'ouvrir à "d'autres" constructeurs ?

En réponse à

Ma Kona et ses 500 bornes d'autonomie (350 sur autoroute) suffit à tous les déplacements, même de 750 km. Il faut encore anticiper dur certains trajets mais on prend vite le coup et les obstacles tombent sans cesse. Exemple: Paris Montpellier en septembre dernier n'était pas encore simple. Avec 3 nouvelles stations IONITY sur l'A75 et encore 1 à venir, il n'y a plus de souci.