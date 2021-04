Les Superchargers Tesla uniquement alimentés en énergie verte dès 2021 ?

L'un des reproches faits aux véhicules électrique est la provenance de l'énergie. Peut-on vraiment les qualifier de propres et utiliser le terme de "zéro émission" si l'énergie est fournie par une usine à charbon, à gaz ou à tout produit non renouvelable ? Pour Justin Lange, le responsable marketing des Superchargers chez Tesla, la question pourrait bientôt ne plus se poser.

L'intéressé a posté un bilan des Superchargers depuis leur implantation sur la planète. Ils auraient ainsi compensé 6,6 milliards de tonnes de CO2, et délivré l'équivalent de 2,4 TWh d'énergie électrique. Mais l'information la plus intéressante est ailleurs : "de plus, la totalité de l'énergie de nos Superchargers sera d'origine renouvelable dès 2021".

Une affirmation étonnante et une communication retirée, depuis, du compte de l'intéressé. En 2017, Elon Musk annonçait que les Superchargers seraient un jour dotés de panneaux solaires et de batteries, les rendant totalement indépendants du réseau électrique. Rappelons qu'Elon Musk est également impliqué dans Solar City, le spécialiste des panneaux photovoltaïques.